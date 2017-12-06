Рэшфорд: «Хорошо, что резервисты получили свой шанс в матче с ЦСКА»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что перелом в игре с ЦСКА в Лиге чемпионов наступил во втором тайме.

«Те футболисты, которые сегодня вышли на поле, не всегда играют в «основе». Хорошо, что мы получили шанс и победили.

У нас были моменты в первом тайме, мы должны были забивать, но не вышло. Во втором тайме все изменилось.

Форварду всегда приятно забивать, но главной задачей сегодня был выход в следующий раунд», – заявил футболист после матча.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1. Манкунианцы заняли итоговое первое место в группе A, набрав 15 баллов. Армейцы завершили турнир на третьей строчке с девятью очками.