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    • Рэшфорд: «Хорошо, что резервисты получили свой шанс в матче с ЦСКА»

    Рэшфорд: «Хорошо, что резервисты получили свой шанс в матче с ЦСКА»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что перелом в игре с ЦСКА в Лиге чемпионов наступил во втором тайме.

    «Те футболисты, которые сегодня вышли на поле, не всегда играют в «основе». Хорошо, что мы получили шанс и победили.

    У нас были моменты в первом тайме, мы должны были забивать, но не вышло. Во втором тайме все изменилось.

    Форварду всегда приятно забивать, но главной задачей сегодня был выход в следующий раунд», – заявил футболист после матча.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА завершился со счетом 2:1. Манкунианцы заняли итоговое первое место в группе A, набрав 15 баллов. Армейцы завершили турнир на третьей строчке с девятью очками.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2017 07:06
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    Комментарии (4)
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    Майор Балдёжник
    1512542875
    смешно было комментаторов слушать типа отличная игра на удержание счёта
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    ologreds
    1694991793
    numo528269
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