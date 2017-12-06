«МЮ» не проигрывает дома 40 матчей подряд

Во вторник состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Этот результат позволил английской команде установить клубный рекорд. Манкунианцы не проигрывают в 40 матчах подряд на своем поле во всех турнирах.

Напомним, что «МЮ» квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 15 очков. В Премьер-лиге команда идет на второй строчке, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на восемь баллов. Также команда Моуринью продолжает борьбу в английских кубках.