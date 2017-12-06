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    • Клопп – о матче со «Спартаком»: «Это самая важная игра для «Ливерпуля»

    Клопп – о матче со «Спартаком»: «Это самая важная игра для «Ливерпуля»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил важность предстоящей встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».

    Напомним, встреча пройдет завтра на «Энфилде» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Это самый важный матч. Мы до сих пор являемся частью Лиги чемпионов лишь потому, что хотим выйти в следующий этап. С нами случались и хорошие, и плохие вещи, в результате чего мы оказались в нынешней ситуации. Если выиграем у «Спартака» – замечательно! С нетерпением жду начала матча. Считаю, что с момента нашей встречи в Москве обе команды стали сильнее. В конце концов, в состав «Спартака» вернулось несколько игроков, которые пропускали первый матч с нами.

    Первый матч против «Спартака» нас многому научил, но завтра на «Энфилде» будет совсем другая атмосфера, и это сыграет в нашу пользу. Все знают, как много может значить поддержка болельщиков. Не сомневаюсь, что завтра будет особенный еврокубковый вечер!» – заявил Клопп.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2017 00:15
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    Комментарии (8)
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    Sergej-74
    1512509123
    удачи спартачам
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    ЖОРРО
    1512510813
    В Ливерпуле будет игра от ножа....
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    spamo77
    1512512292
    будем посмотреть...
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    spam2009
    1512530324
    влетят они мне кажется
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    ologreds
    1694991793
    numo528256
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