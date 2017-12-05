Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА. Он считает, что для ЦСКА большее значение имеет предстоящая игра с московским «Спартаком» в чемпионате России.

«Нынешняя структура проведения Лиги чемпионов несовершенна. У «Манчестера» сегодня нет мотивации. У московской команды она минимальна… Но может ли ЦСКА в таком ослабленном состоянии обыграть соперника?

Даже если да, команда зависит от параллельного матча. Через пять дней у ЦСКА важнейший матч со «Спартаком», вот где надо рвать жилы, а эта игра на самом деле не имеет турнирного значения.

«МЮ», к сожалению, сегодня выиграет, а ЦСКА пройдет в весеннюю стадию. На сегодняшний день уровень состава ЦСКА может дать бой «Спартаку», но не сыграть на равных с «Манчестером». Как не могут и 99% клубов мира, потому что «МЮ» – машина», — сказал Созин.

Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.