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    • Созин: «МЮ» — машина. ЦСКА не сможет сыграть на равных с ним»

    Созин: «МЮ» — машина. ЦСКА не сможет сыграть на равных с ним»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед»ЦСКА. Он считает, что для ЦСКА большее значение имеет предстоящая игра с московским «Спартаком» в чемпионате России.

    «Нынешняя структура проведения Лиги чемпионов несовершенна. У «Манчестера» сегодня нет мотивации. У московской команды она минимальна… Но может ли ЦСКА в таком ослабленном состоянии обыграть соперника?

    Даже если да, команда зависит от параллельного матча. Через пять дней у ЦСКА важнейший матч со «Спартаком», вот где надо рвать жилы, а эта игра на самом деле не имеет турнирного значения.

    «МЮ», к сожалению, сегодня выиграет, а ЦСКА пройдет в весеннюю стадию. На сегодняшний день уровень состава ЦСКА может дать бой «Спартаку», но не сыграть на равных с «Манчестером». Как не могут и 99% клубов мира, потому что «МЮ» – машина», — сказал Созин.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2017 22:10
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    Комментарии (17)
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    fanchik
    1512502484
    Каждой "машине" свойственно останавливаться по тем или иным причинам.Сегодня ЦСКА "тормознет"МЮ
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    river31
    1512502632
    Есть шансы или нет - решать не какому-то Созину, а команде и тренеру. Игра покажет. Надеемся ЦСКА, хоть и не оптимальным составом, даст бой МЮ. Удачи парни!!!
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    vitvik
    1512502661
    «Манчестер Юнайтед» может опробовать молодёжь и засидевшихся на лавке. ЦСКА победа очень нужна, даже чисто финансово. Неужели Кони могут пожертвовать этой игрой ради предстоящего дерби?
    Ответить
    anton-84
    1512505713
    Ты *****,, заткнись
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    anton-84
    1512505826
    ЦСКА сила , кто против то они ********
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    anton-84
    1512505930
    Гол вам ******
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    anton-84
    1512505984
    Сосите бесы
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    апк
    1512506920
    Пока ведём. Я просто не верю своим глазам. Пусть даже Базель выиграет и мы не пройдём, но это честь и доблесть обыграть таким составом МЮ. Но сейчас они "начнут"...
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    Sasha01sheikin85
    1512506959
    созин ам ам
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    ologreds
    1694991793
    numo528242
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