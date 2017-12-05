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    • Зобнин назвал Вернблума самым безбашенным футболистом, против которого ему довелось играть

    Зобнин назвал Вернблума самым безбашенным футболистом, против которого ему довелось играть

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о самом «сумасшедшем» футболисте, против которого ему доводилось играть. По словам хавбека красно-белых, таковым является опорник ЦСКА Понтус Вернблум.

    – Самый безбашенный футболист против кого ты играл?

    – Вернблум. Очень жесткий игрок.

    – Понимаешь, почему шведа не удаляют за все его грехи? Любой другой на его месте получил бы красную карточку сразу.

    – Не знаю. Вот мне дали желтую карточку с «Зенитом». Кто-нибудь понял за что?

    – Нет.

    – И я не понял. Не стал выяснять причину, потому что бесполезно. Зато Мешков поздравил меня с возвращением (смеется).

    Напомним, в воскресенье, 10 декабря, «Спартаку» и ЦСКА предстоит провести матч 20-го тура РФПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Фратрия

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    05.12.2017 18:47
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Max Bobr
    1512491614
    Вернблум интересный персонаж: защитник-полузащитник-нападающий (куда родина пошлет). Осталось в рамке его протестировать.
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    Одинокий волк Маквейд
    1512492286
    А мне он нравится. Может слишком жесткий, но не равнодушный как многие наши мямли.
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    ALEX ML
    1512492856
    Просто остальное в РФПЛ - серая масса
    Ответить
    Тraumtanzеr
    1512492972
    Надеюсь ему когда нить ноги вырвут за его поведение на поле.
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    Полная Канистра
    1512493747
    вышел на поле мешков меня поздравил и подарок сделал достал жёлтую карточку на это тебе Как всё культурно у нас
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    vitvik
    1512508596
    Вернблум хороший футболист. Его эмоций немного не хватает, чтобы стать пациентом больницы им. Кащенко.
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    ologreds
    1694991795
    numo528223
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