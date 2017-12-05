Зобнин назвал Вернблума самым безбашенным футболистом, против которого ему довелось играть

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о самом «сумасшедшем» футболисте, против которого ему доводилось играть. По словам хавбека красно-белых, таковым является опорник ЦСКА Понтус Вернблум.

– Самый безбашенный футболист против кого ты играл?

– Вернблум. Очень жесткий игрок.

– Понимаешь, почему шведа не удаляют за все его грехи? Любой другой на его месте получил бы красную карточку сразу.

– Не знаю. Вот мне дали желтую карточку с «Зенитом». Кто-нибудь понял за что?

– Нет.

– И я не понял. Не стал выяснять причину, потому что бесполезно. Зато Мешков поздравил меня с возвращением (смеется).

Напомним, в воскресенье, 10 декабря, «Спартаку» и ЦСКА предстоит провести матч 20-го тура РФПЛ. Начало – в 16:30 по московскому времени.