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    • Клопп: «Многие еще до матча со «Спартаком» думают, что мы уже вышли в плей-офф. Это не так»

    Клопп: «Многие еще до матча со «Спартаком» думают, что мы уже вышли в плей-офф. Это не так»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» подчеркнул, что мерсисайдцы еще не обеспечили себе место в плей-офф. Специалист сообщил, что с нетерпением ждет встречи с красно-белыми.

    «Не хочется преувеличивать значимость завтрашней игры, но она на самом деле важна. «Ливерпуль» выступает в Лиге чемпионов и хочет пройти дальше. Здесь мы пережили приятные и неприятные моменты. В случае победы в среду мы выйдем в плей-офф.

    Еще до матча многие говорят, что «Ливерпуль» уже обеспечил себе вывод из группы, но на самом деле это не так. Я с нетерпением жду этого поединка. И «Ливерпуль», и «Спартак» стали сильнее в сравнении с первой встречей», – сказал Клопп.

    Матч «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.12.2017 18:21
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    allkeeper
    1512487632
    Блин! задолбали уже смаковать эту тему. когда уже пройдёт этот матч, чтобы это прекратилось!!!((
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    shinnik
    1512488451
    Даст ист рихтихг.
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    Mahone
    1512491741
    Посмотрим,будет день-будет пища,но думаю Спартак победит
    Ответить
    Полная Канистра
    1512493321
    и мы хотим пройти дальше и в случае победы над ливером мы выйдем в плей- офф
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    Бубновский
    1512498465
    ....ну клопп то знает - как его питомцы косячить умеют...ждем новых косяков и пусть спартаку повезет!!!
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    ologreds
    1694991795
    numo528221
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