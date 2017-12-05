Клопп: «Многие еще до матча со «Спартаком» думают, что мы уже вышли в плей-офф. Это не так»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» подчеркнул, что мерсисайдцы еще не обеспечили себе место в плей-офф. Специалист сообщил, что с нетерпением ждет встречи с красно-белыми.

«Не хочется преувеличивать значимость завтрашней игры, но она на самом деле важна. «Ливерпуль» выступает в Лиге чемпионов и хочет пройти дальше. Здесь мы пережили приятные и неприятные моменты. В случае победы в среду мы выйдем в плей-офф.

Еще до матча многие говорят, что «Ливерпуль» уже обеспечил себе вывод из группы, но на самом деле это не так. Я с нетерпением жду этого поединка. И «Ливерпуль», и «Спартак» стали сильнее в сравнении с первой встречей», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.