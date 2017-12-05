Мане: «Ливерпулю» важно занять первое место в группе, со «Спартаком» будем играть на победу»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился ожиданиями от завтрашнего матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком». По его словам, красные настроены только на победу.

Также сенегалец отметил игру своего партнера по атаке Мохамеда Салаха.

«Салах действительно играет просто блестяще. Это фантастический футболист, но очень важно, чтобы и остальные ребята показывали хорошую игру. Нельзя рассчитывать на то, что Мо всегда будет выручать нас.

Нам очень важно занять первое место, и завтра мы будем играть на победу. Конечно, многие большие клубы выйдут в плей-офф со второй строчки, и все-таки первое место в группе дает определенное преимущество», – сказал Мане.

Поединок «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

На данный момент в активе англичан девять очков, у красно-белых – шесть. Подопечным Юргена Клоппа для выхода в плей-офф будет достаточно ничьей, спартаковцев устроит только победа.