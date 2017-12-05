Сын Роналду выложил в соцсети фото с Месси, подписав его: «Спасибо, мой кумир»

Сын нападающего «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в инстаграме выложил фотографию с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сделанную на церемонии вручения приза ФИФА лучшему игроку 2017 года. На снимке Роналду-младший пожимает аргентинцу руку.

«Спасибо, мой кумир «, – подписал он.

Знакомство Роналду-младшего с лидером каталонской команды состоялось в 2015 году на церемонии вручения «Золотого мяча» в Цюрихе. Мальчик находился за кулисами вместе семьей, а когда Месси проходил мимо, он подбежал к футболисту, чтобы пожать ему руку.

«Как дела? Все хорошо?» – спросил Месси у Роналду-младшего. На что его отец ответил: «Мой сын смотрит видео с тобой в интернете и постоянно говорит о тебе». «Надеюсь, это поможет тебе», – улыбнулся Месси.