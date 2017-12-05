Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Сын Роналду выложил в соцсети фото с Месси, подписав его: «Спасибо, мой кумир»

    Сын Роналду выложил в соцсети фото с Месси, подписав его: «Спасибо, мой кумир»

    Сын нападающего «Реала» Криштиану Роналду на своей странице в инстаграме выложил фотографию с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сделанную на церемонии вручения приза ФИФА лучшему игроку 2017 года. На снимке Роналду-младший пожимает аргентинцу руку.

    «Спасибо, мой кумир «, – подписал он.

    Знакомство Роналду-младшего с лидером каталонской команды состоялось в 2015 году на церемонии вручения «Золотого мяча» в Цюрихе. Мальчик находился за кулисами вместе семьей, а когда Месси проходил мимо, он подбежал к футболисту, чтобы пожать ему руку.

    «Как дела? Все хорошо?» – спросил Месси у Роналду-младшего. На что его отец ответил: «Мой сын смотрит видео с тобой в интернете и постоянно говорит о тебе». «Надеюсь, это поможет тебе», – улыбнулся Месси.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2017 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Jenea83
    1512485326
    Ничего себе. Прикольно))) Самое главное что Роналду как отец понимает что сын кумир лучшего футболиста современности.
    Ответить
    mihail200606
    1512485356
    Папа заплакала..
    Ответить
    Shpion23
    1512488232
    Нет, ну вы гляньте на лицо Модрича)))
    Ответить
    DeStar
    1512488784
    Ну и хорошо же) в чем проблема то)
    Ответить
    ologreds
    1694991795
    numo528217
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+