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    • Бабаев – о зимних трансферах: «Что мне еще в очередной раз говорить? Все знают ситуацию ЦСКА»

    Бабаев – о зимних трансферах: «Что мне еще в очередной раз говорить? Все знают ситуацию ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, стоит ли ждать от армейского клуба приобретений в зимнее трансферное окно. Руководитель выразил надежду, что покупки будут.

    «Будут ли этой зимой трансферы? Давайте этот вопрос пока оставим без комментариев. Все знают ситуацию. Что мне еще в очередной раз говорить? Ждать или не ждать – не знаю. Надеюсь, что да, работа будет вестись. Много раз уже говорили – есть объективные сложности: и стадион, и экономическая ситуация. Так что будем стараться», – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2017 17:22
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    Комментарии (10)
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    СашкаГуров
    1512484288
    как это надоело! в феврале будет видно , купят или нет , что щас то баломутить!!!
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    --Сергей--
    1512486615
    Денег нет, но Вы держитесь.
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1512488388
    Ну что сказать???Да и ничего не нужно говорить.Нет слов,одни эмоции!!!
    Ответить
    InterMilLano1908
    1512489277
    Гинеру нужно брать себе в карман деньги от ЛЧ а это около 20млн (1млн за победу + 18 за выход) и продавать клуб. Но вот кто купит ЦСКА???
    Ответить
    СШГЭС
    1512489473
    Все за него уже сказал Медведев.
    Ответить
    Konb48
    1512493024
    Хоть и болею за ЦСКА, но...Жмоты они, что про них сказать!
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    raritet
    1512494697
    интересно, что лет 30 назад вообще так и вопрос не стоял ; Купят кого-то или не купят. И самая лучшая иллюстрация для всех -это ситуация в ЦСКА . Нет покупок. ну и что. Клуб держит имя и постоянно из года в год в лидерах. Читая комментарии по поводу покупок невольно думаешь о том насколько народ избалован, подавай ему, видишь ли, новую модель игрока, эти старые уже надоели. Очень точный прагматичный подход у команды. И купив , например , 5-6 новых игроков не факт что игра как-то улучшилась бы. И не факт, что команда , как всегда осталась бы в лидерах.
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    nemolod
    1512497132
    Сказал бы прямо,что лишних денег для покупок нет, да и не нужны они эти покупки! Работать лучше надо со своей молодежью,смелее ставить их в основу,хотя бы на замену для начала,тем более,что процесс этот уже начался,но его надо ускорить! И легионеров нужно брать единично и качественных,а не брать ,хотя и задешево, африканцев и бразильцев,которые как показала практика,часто оказыаются неспособными выдержать конкуренцию и тоску по своей стране и своим подругам!
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    ologreds
    1694991795
    numo528216
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