Бабаев – о зимних трансферах: «Что мне еще в очередной раз говорить? Все знают ситуацию ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, стоит ли ждать от армейского клуба приобретений в зимнее трансферное окно. Руководитель выразил надежду, что покупки будут.

«Будут ли этой зимой трансферы? Давайте этот вопрос пока оставим без комментариев. Все знают ситуацию. Что мне еще в очередной раз говорить? Ждать или не ждать – не знаю. Надеюсь, что да, работа будет вестись. Много раз уже говорили – есть объективные сложности: и стадион, и экономическая ситуация. Так что будем стараться», – сказал Бабаев.