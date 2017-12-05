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    • Пономарев: «Вряд ли Гинер когда-нибудь расстанется с ЦСКА, слишком много средств и сил он в него вложил»

    Пономарев: «Вряд ли Гинер когда-нибудь расстанется с ЦСКА, слишком много средств и сил он в него вложил»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что президент армейцев Евгений Гинер вряд ли когда-нибудь расстанется с клубом, так как вложил в него слишком много средств и сил.

    Сегодня появилась информация, что Гинер оформил сделку по продаже клуба, а официально о ней будет объявлено в конце декабря. Позже генеральный директор красно-синих Роман Бабаев опроверг данный слух, назвав его провокацией.

    «Я думаю, что это какая-то утка. ЦСКА – это детище Евгения Ленноровича. Гинер его сделал. За эти годы Леннорыч столько сил, средств и здоровья вложил в команду, что я не думаю, что он с ней когда-нибудь расстанется вообще. Он так много лет отработал, столько всего завоевал – все, что возможно было с командой завоевать. Все это сделал Евгений Гинер.

    Команда не менялась уже столько лет, были лишь минимальные вливания и абсолютно точечные – один или максимум два человека. И эти вливания были абсолютно оправданны. Гинер – очень крупный и опытный менеджер.

    Подобная информация уже давно ходит по интернету. Мне кажется, все это связано со строительством стадиона, потому что там долги большие. Мы никак не можем покрыть их. В принципе, наверное, кто-то может помочь с этим или списать их каким-то образом. Стадион ЦСКА все-таки международного уровня. Все им восхищаются. Как-то эта проблема должна решиться в конце концов. И ничего страшного здесь нет. Несколько миллионов долларов – это ерунда для страны. У клуба хорошее финансовое положение. Никто не обижается. Зарплаты выдают вовремя. Никогда никто не возникал в этом плане», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2017 16:49
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    neofizer
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