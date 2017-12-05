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    • В Мюнхене произошло столкновение болельщиков «Баварии» и «ПСЖ»

    В Мюнхене произошло столкновение болельщиков «Баварии» и «ПСЖ»

    Болельщики «Баварии» и «ПСЖ» подрались накануне матча команд в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Столкновение произошло в понедельник, 4 декабря, около 23 часов по местному времени.

    По информации источника, группа фанатов «Баварии» в составе примерно 40 человек, подкрепленная болельщиками из Бордо, специально приехала на центральный вокзал Мюнхена, чтобы встретить прибывающий поезд из Парижа, в котором находились около 30-35 поклонников «ПСЖ». В ходе потасовки никто серьезно не пострадал.

    Поединок «Бавария» – «ПСЖ» состоится сегодня, 5 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Le Parisien

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    05.12.2017 16:29
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zatonn
    1512481533
    Напрасно это. И дело чести полиции Мюнхена наказать виновных! Да и вообще запретить им посещать Альянц-Арену!
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    Татарин за ЦСКА
    1512488286
    Та тут просто бьют какого-то бомжа,выхватили кадр и выжали за драку фанатов.))))
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    ologreds
    1694991796
    numo528211
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