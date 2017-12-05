В Мюнхене произошло столкновение болельщиков «Баварии» и «ПСЖ»

Болельщики «Баварии» и «ПСЖ» подрались накануне матча команд в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Столкновение произошло в понедельник, 4 декабря, около 23 часов по местному времени.

По информации источника, группа фанатов «Баварии» в составе примерно 40 человек, подкрепленная болельщиками из Бордо, специально приехала на центральный вокзал Мюнхена, чтобы встретить прибывающий поезд из Парижа, в котором находились около 30-35 поклонников «ПСЖ». В ходе потасовки никто серьезно не пострадал.

Поединок «Бавария» – «ПСЖ» состоится сегодня, 5 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.