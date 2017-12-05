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    • Уткин: «Вообще не вопрос, продаст ли Гинер ЦСКА. Вопрос – когда»

    Уткин: «Вообще не вопрос, продаст ли Гинер ЦСКА. Вопрос – когда»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал свое мнение относительно появившейся сегодня информации о продаже ЦСКА.

    Сегодня экономист Никита Кричевский сообщил, что президент армейцев Евгений Гинер продал клуб на прошлой неделе, а о официально о сделке будет объявлено в конце декабря.

    «Обсуждение информации о продаже ЦСКА какое-то нервное. Вообще же не вопрос, состоится ли это событие. Весь вопрос – когда.

    Как будто есть иной путь. Нет же. Все, ни копеечки. Команда неукрепленная, стареет, стадион недостроенный (офисная башня). Это что? Ждут, что ли, чего-то, а на самом деле деньги есть?

    Нет. Будет продан. Невовремя, как почти все армейские футболисты, значительно позже высокой цены. Альтернатива – будет отдан. Еще одна альтернатива – будет подобран, после того как будет разорен.

    Причем сроки продажи влияют только на то, сколько получат прежние владельцы. На все остальное – «со-со». Это предстоит. Кусочком или порезать, но да. И за мемуары. Очень длинные, очень подробные, очень нудные. Я куплю», – написал Уткин в своей группе в телеграме.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2017 15:59
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    Комментарии (23)
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    smersh45
    1512486771
    утка запустила утку
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    ALEX ML
    1512486971
    когда он говорит, впечатление что бредит
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    shinnik
    1512488970
    А чем Василий не прав? Своим лишним весом? Так он этим весом всех бедолаг -экспертов накроет.. Весомый человек-находка. ------------------------------------------------------------------- И,вспомните.когда он был не прав?
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    Borz1
    1512489072
    как херова комментировал так и пишет
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    3a zenit
    1512491546
    не понял,он хочет сказать что Гинер сделает клуб банкротом чтоб долги списать и отдать за копейки?
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    SPACE TRUCKIN
    1512492349
    Вася опять с претензией на футбольного интеллектуала... но суть ясна - гинер наигрался в большой футбол...
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    Вомбат
    1512499219
    Не понял последнюю фразу. Что значит "Я куплю"? Уткин собирается купить ЦСКА?
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    84aivengo
    1512555083
    для меня слова уткина как понос .... васю понесло в одном месте
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    84aivengo
    1512643534
    уважаемая администрация или надзор..( не знаю,как величать )... потрудитесь объяснить причину бана за мой коммент - "понеслась 3.14зда по кочкам" ? где мат ?!!! если чей то больной мозг вместо константы "пи" видит продолжение другого слова , то его проблемы ..... когда нужно,до вас не достучаться , нет никакого ответа... а тут увидели бранное слово! просьба ответить админу
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    ologreds
    1694991797
    numo528209
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