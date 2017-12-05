Уткин: «Вообще не вопрос, продаст ли Гинер ЦСКА. Вопрос – когда»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал свое мнение относительно появившейся сегодня информации о продаже ЦСКА.

Сегодня экономист Никита Кричевский сообщил, что президент армейцев Евгений Гинер продал клуб на прошлой неделе, а о официально о сделке будет объявлено в конце декабря.

«Обсуждение информации о продаже ЦСКА какое-то нервное. Вообще же не вопрос, состоится ли это событие. Весь вопрос – когда.

Как будто есть иной путь. Нет же. Все, ни копеечки. Команда неукрепленная, стареет, стадион недостроенный (офисная башня). Это что? Ждут, что ли, чего-то, а на самом деле деньги есть?

Нет. Будет продан. Невовремя, как почти все армейские футболисты, значительно позже высокой цены. Альтернатива – будет отдан. Еще одна альтернатива – будет подобран, после того как будет разорен.

Причем сроки продажи влияют только на то, сколько получат прежние владельцы. На все остальное – «со-со». Это предстоит. Кусочком или порезать, но да. И за мемуары. Очень длинные, очень подробные, очень нудные. Я куплю», – написал Уткин в своей группе в телеграме.