Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Зобнин заявил, что очень расстроится, если «Спартак» в этом сезоне выиграет только Кубок России

    Зобнин заявил, что очень расстроится, если «Спартак» в этом сезоне выиграет только Кубок России

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что сильно расстроится, если команде удастся по итогам нынешнего сезона выиграть только Кубок России и ничего более.

    В четвертьфинале турнира весной красно-белые встретятся с «Крыльями Советов». После 19-ти туров РФПЛ красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    – В прошлом чемпионате «Спартак» лидировал с первого тура. Когда вы поняли, что станете чемпионами?

    – После гостевой победы над ЦСКА.

    – Где вы находились, когда «Зенит» проиграл «Тереку» и «Спартак» завоевал титул?

    – Ехал с женой в ресторан. Но после звонка Глушакова пришлось отправляться к команде.

    – Думали ли в тот вечер, что в Питере решится все?

    – Даже не рассчитывал. Понимал, что «Зенит» должен взять три очка. В конце посмотрел в интернете счет и досматривал игру по телефону.

    – Не обидно, что формально чемпионство стало возможно не после победы «Спартака», а после поражения «Зенита»?

    – Показателен другой момент: в следующей игре мы разгромили «Терек» со счетом 3:0. Очень хотелось показать болельщикам, кто является самым сильным в России.

    – Какие цели остались у вас в РФПЛ?

    – Каждый год выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок.

    – Если в этом сезоне «Спартак» ограничится только Кубком?

    – Очень сильно расстроюсь, хочется побеждать в каждом турнире.

    Источник: Фратрия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2017 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DeviDjons
    1512478585
    ЛЧ ещё выиграйте!
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1512480740
    Много хочешь мало получишь.Нужно не хотеть,а делать.Лично к Зобнину вообще не должно быть претензий от фанатов свиней,пожалуй он больше всех старается на равне с Промесом.Молодец
    Ответить
    absent32
    1512481947
    Так прозвучало будто кубок уже в руках Зобнина и всего Спартака. Нет, я желаю удачи конечно же! Но и за него придется побороться! Кубок еще не спартаковский!!
    Ответить
    erma
    1512483189
    Правильно, Рома! Футболист должен быть скромным в личной жизни и очень нескромным, амбициозным в спорте. Одобряю.
    Ответить
    VVM1964
    1512484475
    Кубок - это самая реальная задача на данный момент , а весной посмотрим .
    Ответить
    OfaZavr
    1512488579
    так еще ничего не потеряно, все в вашим руках ну и ногах естественно старайтесь и выкладывайтесь по полной, желание и хотения делом подкрепляйте.
    Ответить
    SPACE TRUCKIN
    1512491959
    если попадём в ЛЧ в следующем сезоне - это будет неплохо...
    Ответить
    за ЦСКА с 1980г
    1512494538
    а что,они его уже выиграли? Спартак неисправим..
    Ответить
    ologreds
    1694991797
    numo528205
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+