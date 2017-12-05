Зобнин заявил, что очень расстроится, если «Спартак» в этом сезоне выиграет только Кубок России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что сильно расстроится, если команде удастся по итогам нынешнего сезона выиграть только Кубок России и ничего более.

В четвертьфинале турнира весной красно-белые встретятся с «Крыльями Советов». После 19-ти туров РФПЛ красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– В прошлом чемпионате «Спартак» лидировал с первого тура. Когда вы поняли, что станете чемпионами?

– После гостевой победы над ЦСКА.

– Где вы находились, когда «Зенит» проиграл «Тереку» и «Спартак» завоевал титул?

– Ехал с женой в ресторан. Но после звонка Глушакова пришлось отправляться к команде.

– Думали ли в тот вечер, что в Питере решится все?

– Даже не рассчитывал. Понимал, что «Зенит» должен взять три очка. В конце посмотрел в интернете счет и досматривал игру по телефону.

– Не обидно, что формально чемпионство стало возможно не после победы «Спартака», а после поражения «Зенита»?

– Показателен другой момент: в следующей игре мы разгромили «Терек» со счетом 3:0. Очень хотелось показать болельщикам, кто является самым сильным в России.

– Какие цели остались у вас в РФПЛ?

– Каждый год выигрывать чемпионат, Кубок и Суперкубок.

– Если в этом сезоне «Спартак» ограничится только Кубком?

– Очень сильно расстроюсь, хочется побеждать в каждом турнире.