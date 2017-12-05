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    • Месси отказал «Манчестер Сити», предложившему игроку 100 миллионов в качестве подписного бонуса и зарплату 50 миллионов

    Месси отказал «Манчестер Сити», предложившему игроку 100 миллионов в качестве подписного бонуса и зарплату 50 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался от возможности продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

    Сообщается, что аргентинец получил предложение от владельца «горожан» шейха Мансура, включающее в себя 100 миллионов евро в качестве бонуса за подписание контракта до 2021 года, а также зарплату 50 миллионов евро за сезон.

    В конце ноября форвард продлил соглашение с сине-гранатовыми на четыре года. По информации СМИ, его заработок в каталонском клубе составит 42 миллиона евро в год. Отступные за футболиста по новому договору составили 700 миллионов.

    Месси защищает цвета «блауграны» с 2004 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил 17 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    05.12.2017 14:22
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zatonn
    1512473283
    Дожмёт Пеп эту тему, дожмёт)))
    Ответить
    Jenea83
    1512474406
    Ну вот не верится что он уйдет..
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    Татарин за ЦСКА
    1512475352
    Ну в Барселоне он царь и Бог,а слабо поробывать в более сложном чемпионате оказалось ему.
    Ответить
    Timoor8607
    1512477460
    его итак всё устраивает
    Ответить
    САНЁК17
    1512489182
    Он же не Неймар
    Ответить
    grafff
    1512510138
    МУЖИК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694991797
    numo528200
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