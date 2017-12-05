Месси отказал «Манчестер Сити», предложившему игроку 100 миллионов в качестве подписного бонуса и зарплату 50 миллионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отказался от возможности продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Сообщается, что аргентинец получил предложение от владельца «горожан» шейха Мансура, включающее в себя 100 миллионов евро в качестве бонуса за подписание контракта до 2021 года, а также зарплату 50 миллионов евро за сезон.

В конце ноября форвард продлил соглашение с сине-гранатовыми на четыре года. По информации СМИ, его заработок в каталонском клубе составит 42 миллиона евро в год. Отступные за футболиста по новому договору составили 700 миллионов.

Месси защищает цвета «блауграны» с 2004 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил 17 голов и сделал шесть результативных передач.