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    • Алексей Миранчук: «После зимнего перерыва «Локомотив» приложит еще больше усилий. Будем хватать удачу за хвост»

    Алексей Миранчук: «После зимнего перерыва «Локомотив» приложит еще больше усилий. Будем хватать удачу за хвост»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметил, что железнодорожники не хотят нарушать традицию, согласно которой победитель осенней части РФПЛ в итоге становится чемпионом. По словам игрока, красно-зеленые после зимнего перерыва приложат все усилия для завоевания титула.

    – «Локомотив» – зимний чемпион. Вы – один из лидеров команды, приятно?

    – Вообще не обращаю на это внимания. Тем более в «Локомотиве» не обсуждаем личные достижения, только командные. Хочу помогать клубу голами и ассистами. Сейчас мы одно целое, и главное – не останавливаться.

    – По статистике зимний чемпион брал золото четыре раза за последние пять лет.

    – Безусловно, не хотелось бы нарушать эту красивую традицию. «Зенит» и ЦСКА по два раза были зимними чемпионами и, наверное, уже составили план, как готовиться ко второму кругу. У нас такое впервые. Так что приложим еще больше усилий после перерыва, будем хватать удачу за хвост! Без нее спортсменам тяжко.

    После 19-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Зенит» на шесть очков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2017 12:48
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    Комментарии (6)
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    multiscan
    1512468163
    Хорошо сказал. Только, по-слухам, Алексея и некоторых других ребят, весной мы можем увидеть уже далеко не в "Локо"! Алексей с братом, скорее всего, будут ловить удачу в "Зените", которого упорно прочат в чемпионы, или в забугорье.
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    ologreds
    1694991798
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