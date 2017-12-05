Алексей Миранчук: «После зимнего перерыва «Локомотив» приложит еще больше усилий. Будем хватать удачу за хвост»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметил, что железнодорожники не хотят нарушать традицию, согласно которой победитель осенней части РФПЛ в итоге становится чемпионом. По словам игрока, красно-зеленые после зимнего перерыва приложат все усилия для завоевания титула.

– «Локомотив» – зимний чемпион. Вы – один из лидеров команды, приятно?

– Вообще не обращаю на это внимания. Тем более в «Локомотиве» не обсуждаем личные достижения, только командные. Хочу помогать клубу голами и ассистами. Сейчас мы одно целое, и главное – не останавливаться.

– По статистике зимний чемпион брал золото четыре раза за последние пять лет.

– Безусловно, не хотелось бы нарушать эту красивую традицию. «Зенит» и ЦСКА по два раза были зимними чемпионами и, наверное, уже составили план, как готовиться ко второму кругу. У нас такое впервые. Так что приложим еще больше усилий после перерыва, будем хватать удачу за хвост! Без нее спортсменам тяжко.

После 19-ти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя «Зенит» на шесть очков.