Кариус: «У «Спартака» отличные игроки на всех позициях, команда не имеет проблем с реализацией»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в заключительном шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«В матче со «Спартаком» мы забили меньше, чем должны были. Пропустили со штрафного, а сами не реализовали голевые моменты. Но в двух следующих матчах мы действовали уже лучше, сосредоточились, обрели веру в себя.

У «Спартака» отличные футболисты на всех позициях. Московская команда выжала максимум из своих моментов в первом матче с нами. Это говорит о том, что у них нет проблем с реализацией, но мы прекрасно знаем свои козыри, и бояться нам нечего.

«Энфилд» – удивительное место, здесь все пропитано клубной историей. Ты ступаешь на газон, горят прожекторы, звучат You’ll never walk alone и гимн Лиги чемпионов... У любого мурашки побегут, сколько бы у тебя ни было опыта. Трибуны становятся нашим 12-м игроком и помогают нам», – сказал Кариус.

Поединок «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.