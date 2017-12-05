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    • Кариус: «У «Спартака» отличные игроки на всех позициях, команда не имеет проблем с реализацией»

    Кариус: «У «Спартака» отличные игроки на всех позициях, команда не имеет проблем с реализацией»

    Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в заключительном шестом туре группового раунда Лиги чемпионов.

    «В матче со «Спартаком» мы забили меньше, чем должны были. Пропустили со штрафного, а сами не реализовали голевые моменты. Но в двух следующих матчах мы действовали уже лучше, сосредоточились, обрели веру в себя.

    У «Спартака» отличные футболисты на всех позициях. Московская команда выжала максимум из своих моментов в первом матче с нами. Это говорит о том, что у них нет проблем с реализацией, но мы прекрасно знаем свои козыри, и бояться нам нечего.

    «Энфилд» – удивительное место, здесь все пропитано клубной историей. Ты ступаешь на газон, горят прожекторы, звучат You’ll never walk alone и гимн Лиги чемпионов... У любого мурашки побегут, сколько бы у тебя ни было опыта. Трибуны становятся нашим 12-м игроком и помогают нам», – сказал Кариус.

    Поединок «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2017 12:38
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Опорник84
    1512467113
    Сейчас конечно не 1993 год и у Спартака другая команда, но ведь было 0-2 на Энфилде! Пришло время повторить историю и выиграть у Ливерпуля!
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    movie
    1512467471
    Прожекторы только на Энфилде горят? У нас тоже не с фонариками играют
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    ivanthebest
    1512467565
    Надеюсь Спартак завтра прервёт успешную серию домашних матчей Ливерпуля. Да, будет крайне трудно и вполне допускаю что в наши ворота может влететь охапка мячей... Но, есть ощущения что завтра либо победит Ливерпуть (и никто не бросит в Спартак камень), либо победит Спартак, и всё это будет происходить в огненном матче. Ничьи не будет, либо одно, либо другое. Верим в Вас ребятки. Не подведите! Нам нечего терять!
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    Romio-xxx
    1512467595
    Жаль конечно,но вспоминая домашнюю игру,думаю будет 3,или 4-1...Удачи Спартаку!!!
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    GoLenaStop
    1512467648
    Удачки!
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    Тraumtanzеr
    1512467933
    Мы надеемся, что Миньоле стоять будет.
    Ответить
    Евгений Агеев
    1512467975
    Будем надеяться, что не будет как в гостях у Севильи, первые 30 мин очень нервничали. Видно было как будто ноги дрожат. Надеюсь Спартак выйдет на игру уверенным и целеустремленным!
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    Zenmaster
    1512468984
    И этот -- история , стадион , забили меньше чем могли , мы да мы -- насрал в штаны(после игры) !!!
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    DOCTOR PENALTY
    1512469906
    +++ Ждём подвига на Энфилде. ВПЕРЁД СПАРТАК!!!
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    ologreds
    1694991797
    numo528192
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