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    Селихов: «В России Премьер-лига «не играющая»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов считает, что его команда должна на мастерстве вытаскивать матчи против соперников, которые закрываются в обороне. По словам футболиста столичного клуба, в России большая часть команд играет от обороны.

    Селихов провел в текущем сезоне 12 матчей в Премьер-лиге, пропустив в них 12 голов. «Спартак» после 19 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 34 очками на счету, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь баллов.

    – Складывается впечатление, что «Спартаку» труднее бороться с командами, которые строят игру от обороны, такими, как «Марибор» или тот же «Амкар», не так ли?

    – Я сам играл в «Амкаре» и знаю, как много внимания в этом клубе уделяется нейтрализации соперника. В России вообще, можно сказать, Премьер-лига «не играющая», то есть преобладают клубы, которые в первую очередь не позволяют сопернику развивать свою игру. Все боятся вылета. Оттого футбол закрытый. Значит, нам нужно вытаскивать матчи на мастерстве. Увы, не всегда это получается. Иногда соперники даже пользуются тем, что мы увлекаемся атаками, и наказывают.

    Источник: Бобсоккер

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    05.12.2017 09:42
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    Комментарии (6)
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    Dimonadze
    1512460674
    Согласен. Потому и не смотрю матчи команд ниже 5-го места.
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    Tajik-za Zenit
    1512462188
    Кроме 3,4 команд остальные автобус ставят
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    ologreds
    1694991799
    numo528178
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