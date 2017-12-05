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    • Реднапп: «ЦСКА не настолько мастеровит, чтобы создать проблемы «МЮ»

    Реднапп: «ЦСКА не настолько мастеровит, чтобы создать проблемы «МЮ»

    Известный английский тренер Гарри Реднапп считает, что у ЦСКА очень мало шансов на успех в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед». По его словам, российский клуб не на столько мастеровит.

    – ЦСКА во вторник сыграет с «МЮ». Есть шансы?

    – Будет очень тяжело. «Юнайтед» еще не вышел из группы, поэтому будет стремиться к победе. Если бы встреча проходила в Москве, ЦСКА имел бы шансы на ничью, но на «Олд Траффорд» придется трудно – «МЮ» там давно не проигрывал. Моуринью не станет парковать автобус – только атака, атака и атака.

    – В Москве в этом сезоне ЦСКА уступил со счетом 1:4…

    – Да, я помню, там вроде бы забил ваш молодой игрок.

    – Кучаев.

    – Да-да. Но больше мне ничего не запомнилось из той встречи. Знаете, каждую неделю смотрю сотни матчей, память стирается. (Смеется.)

    – Вместо де Хеа в воротах будет Ромеро. Может, в этом шанс?

    – Не думаю. ЦСКА все равно не настолько мастеровит, чтобы создать проблемы «Манчестер Юнайтед».

    – Де Хеа – может быть, лучший голкипер мира. А Акинфеев на каком месте?

    – Думаю, входит в топ-50 лучших вратарей мира, но во вторник ему придется очень много работать. «Манчестер Юнайтед» обязательно забьет, причем не раз. Ставлю на счет 2:0 в пользу «МЮ».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2017 07:42
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    alex1951
    1512453257
    А ведь так ,,мало,, надо для щастья: ничья в Манчестере и победа Бенфики ,хотя бы 1-0, или они себя перестали уважать?
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    Dimon013
    1512455131
    Конечно шансов мало, но кони должны выложиться на 300 %!
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    Ник_ЦСКА
    1512455281
    Наши на гол то должны наиграть, а сколько пропустят, это уже вопрос
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    вместе с ЦСКА
    1512455959
    если сыграют как против тосно, то МЮ обосрется с позором , а Реднапп подавится своим языком
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    Zenmaster
    1512456692
    Мнение о себе большое !!! С первых минут на встречных курсах и посыпется этот карточный домик !!! Напихать им по самые гланды !!! Чем больше шкаф -- тем громче падает !!! УДАЧИ !!!
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    momwig_
    1512457349
    Ну, вот так это видится оттуда. В общем-то. Так оно по большому счету и есть. но чудеса иногда случаются. Правда там есть ещё Базель. И если он сыграет просто хорошо и возьмет свои очки, ЦСКА не поможет даже чудо.
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    77SAM
    1512459850
    английские учёные доказали......
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    ALEX ML
    1512462365
    Чёрт косой - ты не прав
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    Petrak86
    1512467909
    Надеюсь, Акинфееву очень понравилось проводить сухие матчи в ЛЧ и он не пропустит, пусть даже если в итоге 0-0. Ну и Бенфику рано со счетов списывать, завершать турнир с "0" очков никому не хочется, дома постараются победить.
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    ologreds
    1694991799
    numo528168
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