Реднапп: «ЦСКА не настолько мастеровит, чтобы создать проблемы «МЮ»

Известный английский тренер Гарри Реднапп считает, что у ЦСКА очень мало шансов на успех в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед». По его словам, российский клуб не на столько мастеровит.

– ЦСКА во вторник сыграет с «МЮ». Есть шансы?

– Будет очень тяжело. «Юнайтед» еще не вышел из группы, поэтому будет стремиться к победе. Если бы встреча проходила в Москве, ЦСКА имел бы шансы на ничью, но на «Олд Траффорд» придется трудно – «МЮ» там давно не проигрывал. Моуринью не станет парковать автобус – только атака, атака и атака.

– В Москве в этом сезоне ЦСКА уступил со счетом 1:4…

– Да, я помню, там вроде бы забил ваш молодой игрок.

– Кучаев.

– Да-да. Но больше мне ничего не запомнилось из той встречи. Знаете, каждую неделю смотрю сотни матчей, память стирается. (Смеется.)

– Вместо де Хеа в воротах будет Ромеро. Может, в этом шанс?

– Не думаю. ЦСКА все равно не настолько мастеровит, чтобы создать проблемы «Манчестер Юнайтед».

– Де Хеа – может быть, лучший голкипер мира. А Акинфеев на каком месте?

– Думаю, входит в топ-50 лучших вратарей мира, но во вторник ему придется очень много работать. «Манчестер Юнайтед» обязательно забьет, причем не раз. Ставлю на счет 2:0 в пользу «МЮ».