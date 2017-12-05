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    Ярошик ждет сюрпризов от ЦСКА на «Олд Траффорд»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик уверен, что армейцам придется трудно в выездном матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Он также отметил проблемы с составом российского клуба.

    «Жаль, что турнирное положение сложилось таким образом, что даже победа над «Манчестером» не гарантирует ЦСКА выход в плей-офф. Изначально мало кто верил в то, что красно-синие смогут выйти из этой группы. Однако они борются до последнего тура и в целом выглядят очень неплохо в заключительных матчах года. Поэтому, думаю, ЦСКА вполне способен преподнести сюрприз. Правда, сделать это будет тяжело – «Юнайтед» очень сильны дома, и обыграть их на «Олд Траффорде» практически нереально.

    Дисквалификация Натхо и Вернблума? Очень жаль, что армейцы понесли такие серьезные потери перед важным матчем. ЦСКА славится именно командной игрой, поэтому им, наверное, будет непросто из-за потери нескольких ключевых футболистов. Тем не менее, это станет хорошим шансом для молодых ребят проявить себя. Сыграть в Лиге чемпионов на «Олд Траффорд», да еще и в решающей встрече – бесценный опыт для армейской молодежи. Этот матч они точно запомнят на всю жизнь.

    Безусловно, ЦСКА прибавил, и тот факт, что они досрочно обеспечили себе выступление в Лиге Европы, говорит о многом. Армейцы давно не играли в плей-офф, так что нынешний сезон уже можно назвать успешным. Теперь главное, чтобы у команды хватило сил весной – как на европейской, так и на внутренней арене», – считает Ярошик.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    05.12.2017 07:29
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    Комментарии (3)
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    vovan55
    1512450020
    да посмотрим, мяч круглый, поле великолепное, жаль потери в составе... но ведь всякое бывает, может и фортуна повернется передком...
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1512450186
    удачи!
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    ologreds
    1694991799
    numo528167
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