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    Дзагоев уверен в атаке ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев уверен, что с атакующей линией команды в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» все будет в порядке.

    «Как решить проблему в атаке? Да как-нибудь будем решать. Помимо Вернблума у нас и другие игроки забивали. Думаю, все будет в порядке.

    «Олд Траффорд»? Это особенный стадион, вместительный. Играть на нем мне всегда приятно», – считает Дзагоев.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2017 06:03
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    сапёр75
    1512447222
    Аланчик не подведи )
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    PNZ1985
    1512448810
    давай Россия! Ждем чуда!
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    DQ1
    1512451666
    Давайте парни, выходите!!!
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    VIPded
    1512454863
    Удачи ЦСКА!!!
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    Kotofey75
    1512497853
    Кони! Вспомните обескровленный травмами Спартак в матче с Ливером. Если сыграете с таким же сумасшедшим настроем ни у кого не повернется язык вас осудить при любом исходе. Россия с вами! А теперь еще и Слуц приехал)
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    ologreds
    1694991799
    numo528160
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