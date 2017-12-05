Дзагоев уверен в атаке ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев уверен, что с атакующей линией команды в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» все будет в порядке.

«Как решить проблему в атаке? Да как-нибудь будем решать. Помимо Вернблума у нас и другие игроки забивали. Думаю, все будет в порядке.

«Олд Траффорд»? Это особенный стадион, вместительный. Играть на нем мне всегда приятно», – считает Дзагоев.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА состоится во вторник, 5 декабря, в 22:45 по московскому времени.