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    • Санкт-Петербург передал стадион на Крестовском «Зениту», стоимость аренды составит от 1,3 миллиарда рублей в год

    Санкт-Петербург передал стадион на Крестовском «Зениту», стоимость аренды составит от 1,3 миллиарда рублей в год

    Власти Санкт-Петербурга объявили о передаче стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию «Зениту». Стоимость аренды изначально будет составлять примерно 1,3 миллиарда рублей в год и в течение времени возрастет до 2,8 миллиарда.

    «Правительство Санкт-Петербурга одобрило передачу многофункционального футбольного стадиона круглогодичного использования в западной части Крестовского острова футбольному клубу «Зенит» для реконструкции и эксплуатации путем заключения концессионного соглашения. Концессионное соглашение подготовлено во исполнение ранее достигнутых договоренностей между городом и футбольным клубом «Зенит».

    В частности, 5 декабря 2016 года был подписан Меморандум о взаимодействии между Правительством Санкт-Петербурга и АО «ФК «Зенит» по передаче в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове, и после проведенных сторонами переговоров 1 декабря 2017 года в рамках Меморандума в Комитет по инвестициям поступило предложение о заключении концессионного соглашения в соответствии с пунктом 4.2. статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

    Концессионным соглашением предусматривается реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта в течение 49 лет с момента подписания соглашения.

    В качестве задач реализации проекта обозначены:

    – создание условий и среды для привлечения максимальной зрительской аудитории к посещению спортивно-массовых и культурно-развлекательных мероприятий, создание нового центра притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга;

    – снижение нагрузки на бюджет Санкт-Петербурга за счет переноса эксплуатационных затрат на внебюджетные источники;

    – заинтересованность концессионера в качественном управлении спортивным объектом для создания условий окупаемости инвестиций.

    Наряду с объектом концессионного соглашения (многофункциональный футбольный стадион высшей категории, площадью 288 737,5 кв. м. по адресу: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д. 1, строение 1) к передаче концессионеру планируются вспомогательные объекты недвижимости, такие как кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, необходимые для непосредственной эксплуатации и организации парковок.

    Общий объем инвестиций, которые концессионер планирует направить в объект в соответствии со своими планами, составит 500 миллионов рублей. Финансирование планируется за счет собственных средств ООО «Зенит-Арена», а также средств единственного участника общества – АО «Футбольный клуб «Зенит». В частности, предусматривается устройство различных типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе (всего девять объектов).

    В рамках концессионного соглашения предусмотрена обязанность концессионера по проведению в Санкт-Петербурге Чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом концессионер гарантирует, что в дальнейшем готов задействовать стадион в течение трех месяцев в каждом календарном году на любые международные спортивные соревнования. Остальные мероприятия города должны проводиться с учетом графика мероприятий концессионера.

    Произведена предварительная оценка стоимости эксплуатации объекта, которая может составить от 1,3 миллиарда рублей в год (2018 год) до 2,8 миллиарда рублей (2065 год)», – говорится в сообщении на официальном сайте администрации Северной столицы.

    «Зенит» заходит на «Санкт-Петербург Арену» как концессионер, это значит, он будет по-хозяйски, более внимательно относиться к стадиону, чем в режиме аренды объекта, как это было до сих пор. Развитие общепита, торговли, услуг полезно, поскольку позволит компенсировать эксплуатационные расходы и сделает стадион более комфортным для зрителей и болельщиков. Площади, которые есть на нашем стадионе, вполне позволяют развивать коммерческую составляющую проекта. Думаю, соглашение станет дополнительным стимулом для футбольного клуба «Зенит» в реализации спортивных амбиций, ведь буквально на днях Роберто Манчини пообещал болельщикам выиграть Чемпионат России», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2017 18:18
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    Комментарии (50)
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    Тазит
    1512406542
    Схема понятна. Фурсенко и Ко будут зарабатывать на стадионе ничего не вкладывая и не платя ни капейки аренды, а лет через пять, когда там начнет течь не только крыша, но и водопровод, отопление и унитазы, стадион вернут на баланс города, выделять кучу денег на реконструкцию, из которых некоторую часть и в самом деле на нее потратят... И после все по кругу...
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    логист
    1512406967
    ха лохи даже себе конкретно свой собственный стадик построить не смогли
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    Kulimen
    1512407018
    Зениту Крестовский подарил....это Гинер все купил)
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    VVVnnn
    1512408493
    Одно и тоже все пишут, вот мои деньги пилят, воруют у меня. А на самом деле жалуетесь, что их не пилите вы сами, сидели б "там" может и распродали всю Россию и не хватило бы ни на стадионы, ни на олимпиады, ни на ЧМ, судя по бесконечно жадным комментариям. Лицемеры. О стране вы все тут думаете Викторы Венедиктовичи! ага.
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    APchelov
    1512409988
    На хрена в аренду? Да лучше ипотеку на сорок лет )
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    tilham
    1512410043
    ПОЗОР ВСЕМ ГОРОДАМ В КОТОРЫХ ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ АРЕНДУЮТ СТАДИОН КОТОРЫЙ ИЗНАЧАЛЬНО ДЛЯ НИХ СТРОИЛСЯ. ТАК ЖЕ И В КАЗАНИ ПРОИЗОШЛО. ФК РУБИН АРЕНДУЕТ У КАКОЙ ТО ТАМ ФИРМЫ СТАДИОН ДЛЯ СВОИХ ИГР.
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    Татарин за ЦСКА
    1512411263
    А ведь у газпрома есть и газпромбанк еще.Там тоже многие кредиты и ипотеки берут.Вот так господа мы спокойно спонсируем Зенит.
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    чепушило
    1512416255
    А как же за рубль им передали в том году
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    Bratanya
    1512476090
    Охренеть вот это стоимость аренды. Они че решили что там шейхи бегают в команде. Тогда пусть уже называется Аль-Зенит -Бахрам Али
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    ologreds
    1694991803
    numo528118
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