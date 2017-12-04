Санкт-Петербург передал стадион на Крестовском «Зениту», стоимость аренды составит от 1,3 миллиарда рублей в год

Власти Санкт-Петербурга объявили о передаче стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию «Зениту». Стоимость аренды изначально будет составлять примерно 1,3 миллиарда рублей в год и в течение времени возрастет до 2,8 миллиарда.

«Правительство Санкт-Петербурга одобрило передачу многофункционального футбольного стадиона круглогодичного использования в западной части Крестовского острова футбольному клубу «Зенит» для реконструкции и эксплуатации путем заключения концессионного соглашения. Концессионное соглашение подготовлено во исполнение ранее достигнутых договоренностей между городом и футбольным клубом «Зенит».

В частности, 5 декабря 2016 года был подписан Меморандум о взаимодействии между Правительством Санкт-Петербурга и АО «ФК «Зенит» по передаче в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове, и после проведенных сторонами переговоров 1 декабря 2017 года в рамках Меморандума в Комитет по инвестициям поступило предложение о заключении концессионного соглашения в соответствии с пунктом 4.2. статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Концессионным соглашением предусматривается реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация объекта в течение 49 лет с момента подписания соглашения.

В качестве задач реализации проекта обозначены:

– создание условий и среды для привлечения максимальной зрительской аудитории к посещению спортивно-массовых и культурно-развлекательных мероприятий, создание нового центра притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга;

– снижение нагрузки на бюджет Санкт-Петербурга за счет переноса эксплуатационных затрат на внебюджетные источники;

– заинтересованность концессионера в качественном управлении спортивным объектом для создания условий окупаемости инвестиций.

Наряду с объектом концессионного соглашения (многофункциональный футбольный стадион высшей категории, площадью 288 737,5 кв. м. по адресу: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д. 1, строение 1) к передаче концессионеру планируются вспомогательные объекты недвижимости, такие как кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, необходимые для непосредственной эксплуатации и организации парковок.

Общий объем инвестиций, которые концессионер планирует направить в объект в соответствии со своими планами, составит 500 миллионов рублей. Финансирование планируется за счет собственных средств ООО «Зенит-Арена», а также средств единственного участника общества – АО «Футбольный клуб «Зенит». В частности, предусматривается устройство различных типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе (всего девять объектов).

В рамках концессионного соглашения предусмотрена обязанность концессионера по проведению в Санкт-Петербурге Чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом концессионер гарантирует, что в дальнейшем готов задействовать стадион в течение трех месяцев в каждом календарном году на любые международные спортивные соревнования. Остальные мероприятия города должны проводиться с учетом графика мероприятий концессионера.

Произведена предварительная оценка стоимости эксплуатации объекта, которая может составить от 1,3 миллиарда рублей в год (2018 год) до 2,8 миллиарда рублей (2065 год)», – говорится в сообщении на официальном сайте администрации Северной столицы.

«Зенит» заходит на «Санкт-Петербург Арену» как концессионер, это значит, он будет по-хозяйски, более внимательно относиться к стадиону, чем в режиме аренды объекта, как это было до сих пор. Развитие общепита, торговли, услуг полезно, поскольку позволит компенсировать эксплуатационные расходы и сделает стадион более комфортным для зрителей и болельщиков. Площади, которые есть на нашем стадионе, вполне позволяют развивать коммерческую составляющую проекта. Думаю, соглашение станет дополнительным стимулом для футбольного клуба «Зенит» в реализации спортивных амбиций, ведь буквально на днях Роберто Манчини пообещал болельщикам выиграть Чемпионат России», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.