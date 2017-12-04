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    • Зобнин: «В случае невыхода «Спартака» в плей-офф Лиги чемпионов поставлю команде «четверку». Но хотим сдать экзамен на твердую «пятерку»

    Зобнин: «В случае невыхода «Спартака» в плей-офф Лиги чемпионов поставлю команде «четверку». Но хотим сдать экзамен на твердую «пятерку»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча шестого заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем». 23-летний хавбек подчеркнул, что красно-белые постараются добыть победу, которая позволит команде продолжить борьбу в плей-офф турнира.

    – «Спартак» готов к матчу?

    – Точно могу сказать, что не испугаемся. Будем играть в свой футбол и стараться победить.

    – Как обыграть «Ливерпуль»?

    – За счет командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле.

    – Англичан устроит и ничья. Есть ли для нас в этом какие-то плюсы?

    – Вряд ли «Ливерпуль» выйдет играть со «Спартаком» на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжелым, однозначно.

    – Что произошло в концовке матча с «Марибором»? Почему не удалось удержать победный счет?

    – Череда ошибок, приведшая к голу. В таких моментах, когда ты ведешь с минимальным счетом, нужно пытаться прессинговать соперника, не давать ему быть с мячом, фолить на его половине поля. Однако, мысленно ты понимаешь, что на табло 1:0. И для того, чтобы сохранить преимущество, прижимаешься к своим воротам. Это уже вопросы психологии.

    – Если «Спартак» не пройдет в Лиге чемпионов дальше, то какую оценку поставишь за евроосень?

    – «Четверку». Но мы хотим сдать экзамен на твердую «пятерку».

    Поединок «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Фратрия

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    04.12.2017 15:18
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    Комментарии (28)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    RedWhiteFans2
    1512399074
    Даже не думай. Только победа.
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    Приус
    1512400463
    Верно пишут коллеги, ищите счастье в атаке, а там на все воля всевышнего.
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    Сибирь за Спартак
    1512401244
    С англичанами были сенсации, почему бы не повторить Севилью дома.
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    OfaZavr
    1512404041
    Вот с таким настроем и выходите. Старайтесь до самого конца. Вперед Спартак!
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    fortune-bva
    1512406071
    Вперед спартачи! Но за Марибор вам оба раза удвл.
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    BRO_football
    1512408467
    Если проиграют, то выпьют "четвёрку" водки на каждого, а если выиграют, то "пятерку" (бутылку).
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    Опорник84
    1512413734
    Надо выходить и играть в свое удовольствие, поражение трагедией не станет, евро весна у нас уже есть, а победа только укрепит коллектив психологически! Желаем удачи!
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    Борз-95
    1512421697
    Считай что 4 в кармане.
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    ribavadim
    1512436591
    Пятёрка пока только за Севилью!
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    ologreds
    1694991803
    numo528103
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