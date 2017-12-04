Зобнин: «В случае невыхода «Спартака» в плей-офф Лиги чемпионов поставлю команде «четверку». Но хотим сдать экзамен на твердую «пятерку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча шестого заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем». 23-летний хавбек подчеркнул, что красно-белые постараются добыть победу, которая позволит команде продолжить борьбу в плей-офф турнира.

– «Спартак» готов к матчу?

– Точно могу сказать, что не испугаемся. Будем играть в свой футбол и стараться победить.

– Как обыграть «Ливерпуль»?

– За счет командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле.

– Англичан устроит и ничья. Есть ли для нас в этом какие-то плюсы?

– Вряд ли «Ливерпуль» выйдет играть со «Спартаком» на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжелым, однозначно.

– Что произошло в концовке матча с «Марибором»? Почему не удалось удержать победный счет?

– Череда ошибок, приведшая к голу. В таких моментах, когда ты ведешь с минимальным счетом, нужно пытаться прессинговать соперника, не давать ему быть с мячом, фолить на его половине поля. Однако, мысленно ты понимаешь, что на табло 1:0. И для того, чтобы сохранить преимущество, прижимаешься к своим воротам. Это уже вопросы психологии.

– Если «Спартак» не пройдет в Лиге чемпионов дальше, то какую оценку поставишь за евроосень?

– «Четверку». Но мы хотим сдать экзамен на твердую «пятерку».

Поединок «Ливерпуль» – «Спартак» состоится в среду, 6 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени.