Луис Суарес не видит Неймара в составе «Реала»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что не видит Неймара в составе «Реала».

«Я не вижу Неймара в «Реале». Он восхищался «Барселоной» и партнерами по команде.

Неймар взрослый человек, который способен полностью отдавать себе отчет в каждом шаге. Уверен, что ему было очень больно, поскольку он был счастлив в «Барселоне», когда уходил. Но мы должны принять, что у него были другие вызовы.

Думаю, ни у кого нет к нему никаких упреков, лишь большая любовь за все то, что он дал «Барселоне», – считает Суарес.

Напомним, что в «Реале» рассматривают Неймара в качестве замены Криштиану Роналду, когда у португальца закончится контракт с «королевским клубом».