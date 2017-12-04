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    Луис Суарес не видит Неймара в составе «Реала»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что не видит Неймара в составе «Реала».

    «Я не вижу Неймара в «Реале». Он восхищался «Барселоной» и партнерами по команде.

    Неймар взрослый человек, который способен полностью отдавать себе отчет в каждом шаге. Уверен, что ему было очень больно, поскольку он был счастлив в «Барселоне», когда уходил. Но мы должны принять, что у него были другие вызовы.

    Думаю, ни у кого нет к нему никаких упреков, лишь большая любовь за все то, что он дал «Барселоне», – считает Суарес.

    Напомним, что в «Реале» рассматривают Неймара в качестве замены Криштиану Роналду, когда у португальца закончится контракт с «королевским клубом».

    Источник: Marca

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    04.12.2017 10:56
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    Комментарии (6)
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    InterMilLano1908
    1512374668
    Да там не многое уже от него самого зависит.... В ПСЖ он великим никогда не станет....
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    Danish Dynamite
    1512383637
    До КР Неймару как до Китая раком...
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    Татарин за ЦСКА
    1512384325
    Вот перейдёт 100%,я посмотрел бы на лицо Суареса и Месси. Эпоха Роналду и Бензема заканчивается,нужен лидер и Неймар это тот,кто сможет взять пальму первенства и обойти Месси наконец то наравных и получить золотой мяч
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    Derzkiy1
    1512391950
    Суарес ванга?
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    ologreds
    1694991805
    numo528082
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