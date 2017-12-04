Луис Суарес: «Рано или поздно любая неудачная полоса закончится»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес нормально относится к тому, что в жизни любого форварда могут возникнуть проблемы с забитыми голами.

«У каждого могут случиться такие отрезки. Бывает, что ты находишься в хорошей форме, но мяч никак не влетает в ворота соперников. Сколько бы усилий ты ни прилагал для этого.

Лично я бы беспокоился, если бы не забивал долго, но это не тот случай. Я знаю, что рано или поздно любая неудачная полоса закончится», – заявил Суарес.

В текущем сезоне футболист провел в Примере 11 матчей, забив в них шесть голов и отдав одну результативную передачу.