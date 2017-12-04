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    • Луис Суарес: «Рано или поздно любая неудачная полоса закончится»

    Луис Суарес: «Рано или поздно любая неудачная полоса закончится»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес нормально относится к тому, что в жизни любого форварда могут возникнуть проблемы с забитыми голами.

    «У каждого могут случиться такие отрезки. Бывает, что ты находишься в хорошей форме, но мяч никак не влетает в ворота соперников. Сколько бы усилий ты ни прилагал для этого.

    Лично я бы беспокоился, если бы не забивал долго, но это не тот случай. Я знаю, что рано или поздно любая неудачная полоса закончится», – заявил Суарес.

    В текущем сезоне футболист провел в Примере 11 матчей, забив в них шесть голов и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Marca

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    04.12.2017 08:32
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1512365767
    Надеюсь, на ЧМ серия повторится. И у Кавани тоже)
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    RedWhiteFans2
    1512366613
    Прекрасные слова полные оптимизма. Главное жизненные.
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    Jenea83
    1512372035
    удачи Луису
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    ologreds
    1694991805
    numo528069
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