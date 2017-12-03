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    • Хендерсон: «Нас ждет важный матч со «Спартаком». Надо сыграть так же, как в последние пару недель»

    Хендерсон: «Нас ждет важный матч со «Спартаком». Надо сыграть так же, как в последние пару недель»

    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль» ждет важный матч в середине недели. Но нам надо продолжать играть так же, как в последние пару недель. Тогда нас ждет хороший вечер на «Энфилде».

    Ротация работает хорошо, все игроки выглядят свежо. Когда вы не попадаете в стартовый состав, вы расстроены, но при этом вы будете готовы к следующей игре», — сказал Хендерсон.

    Матч «Ливерпуль» – «Спартак» пройдет 6 декабря в Ливерпуле. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    03.12.2017 13:52
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    Комментарии (13)
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    pato08
    1512298561
    Сыграйте как угодно, главное проиграйте
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    shinnik
    1512298601
    Главное-на 90-й минуте матч закончить.от греха подальше.. Иначе-Похороны...)))
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    19djek78
    1512299419
    Хорошая заруба будет. Удачи Спартаку!
    Ответить
    insider_retro
    1512303172
    Серьёзно сказал, без лишней бравады... Ответственный выезд для Спартака!! Удачи, терпения и собранности российскому клубу!!!!
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    DOCTOR PENALTY
    1512303529
    Для Спартака - АНАЛОГИЧНО! ЗЕРКАЛЬНО!
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    OfaZavr
    1512314423
    он и для нас не менее важный, так что будет битва. Надеюсь на положительный результат и искрометный футбол!
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    VVM1964
    1512336902
    Двоякое ожидание от предстоящего мнения : придерживаясь того , что нашим командам пока нечего " совать свой нос " в финальную часть ЛЧ , все же было бы круто обыграть Ливерпуль на их поле и посмотреть НАШИХ в мире " небожителей " ( но очень опасаюсь позорного " низвержения с Олимпа " ) , хоть это и из области фантастики , но приемлемый результат для Спартака уже достигнут - ЛЕ . p.s. Среда все расставит по своим местам .
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    ologreds
    1694991811
    numo527993
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