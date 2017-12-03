Хендерсон: «Нас ждет важный матч со «Спартаком». Надо сыграть так же, как в последние пару недель»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» ждет важный матч в середине недели. Но нам надо продолжать играть так же, как в последние пару недель. Тогда нас ждет хороший вечер на «Энфилде».

Ротация работает хорошо, все игроки выглядят свежо. Когда вы не попадаете в стартовый состав, вы расстроены, но при этом вы будете готовы к следующей игре», — сказал Хендерсон.

Матч «Ливерпуль» – «Спартак» пройдет 6 декабря в Ливерпуле. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.