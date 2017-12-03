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    «Краснодар» вновь стал обладателем премии «Fair Play»

    РФПЛ совместно со своим партнером определила обладателя приза «Лига Fair Play» за ноябрь. Им в очередной раз стал «Краснодар». «Быки» получили награду за честную игру уже в третий раз за сезон.

    «Один из лучших стадионов в России, современная футбольная академия, а главное — яркая игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили «Краснодару» уже в третий раз стать обладателем почетной награды.

    Цель Премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play (или честной игры), в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры», – говорится в заявлении РФПЛ.

    В турнирной таблице лиги «Краснодар» идет пятым.

    Источник: РПЛ

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    03.12.2017 11:12
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    Комментарии (5)
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    Александр ЗА
    1512290306
    Да
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1512296387
    Ну все наверно согласны с этим,кроме Зенитовцев
    Ответить
    ologreds
    1694991811
    numo527978
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