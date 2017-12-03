«Краснодар» вновь стал обладателем премии «Fair Play»

РФПЛ совместно со своим партнером определила обладателя приза «Лига Fair Play» за ноябрь. Им в очередной раз стал «Краснодар». «Быки» получили награду за честную игру уже в третий раз за сезон.

«Один из лучших стадионов в России, современная футбольная академия, а главное — яркая игра команды, интеллигентное поведение футболистов и болельщиков позволили «Краснодару» уже в третий раз стать обладателем почетной награды.

Цель Премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play (или честной игры), в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели честной игры», – говорится в заявлении РФПЛ.

В турнирной таблице лиги «Краснодар» идет пятым.