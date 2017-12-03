Иско: «Реалу» просто не хватает фарта»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско объяснил отставание команды от лидера в турнирной таблице Примеры. Дело, по словам хавбека, в невезении.

«Можно, конечно, сказать, что команда стала слабее, раз не побеждает. Но по сравнению с прошлым сезоном у нас ничего существенно не изменилось. Разве что травмы мешают сложиться оптимальному составу.

Все проблемы из-за отсутствия голов. Возможно, нам просто не хватает фарта», – сказал Иско.

«Реал» идет четвертым, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.