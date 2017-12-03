Родченков: «С Мутко мы расстались добродушно. Если бы он меня уволил, выплатил бы четыре моих зарплаты»

Информатор ВАДА Григорий Родченков рассказал о том, какую зарплату получал в Министерстве спорта РФ.

«С Мутко мы расстались добродушно. Потому что, если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан по моему контракту выплатить мне четыре моих зарплаты.

А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 тысяч в месяц», — сказал Родченков.

Напомним, ранее он пообещал предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.