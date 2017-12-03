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    • Родченков: «С Мутко мы расстались добродушно. Если бы он меня уволил, выплатил бы четыре моих зарплаты»

    Родченков: «С Мутко мы расстались добродушно. Если бы он меня уволил, выплатил бы четыре моих зарплаты»

    Информатор ВАДА Григорий Родченков рассказал о том, какую зарплату получал в Министерстве спорта РФ.

    «С Мутко мы расстались добродушно. Потому что, если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан по моему контракту выплатить мне четыре моих зарплаты.

    А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 тысяч в месяц», — сказал Родченков.

    Напомним, ранее он пообещал предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

    Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.

    Источник: НТВ

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    03.12.2017 01:20
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mihail200606
    1512284234
    Капелло 600 отдали и ниче, а он тут свои 2.5 вспомнил...
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    SPACE TRUCKIN
    1512285397
    кому то в России и 15000 за счастье - лишь бы вовремя заплатили...он не информатор-это слишком пафосно для него - продажная гнида и стукач...
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    _LM_
    1512285926
    Обиженка.
    Ответить
    VIPded
    1512285994
    Тварь... Иных слов нет... (((
    Ответить
    Опорник84
    1512286645
    А надо было повесить, сученка!
    Ответить
    general.lizyukov
    1512287122
    Зачем об этом куске гуссэ вообще вспоминать? Больше новостей нет?
    Ответить
    vodomut
    1512287446
    выкормыш Мудковский
    Ответить
    Gullit 76
    1512287561
    Анафема!
    Ответить
    OfaZavr
    1512295538
    жаль когда он еще здесь был его не придушили.
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    ologreds
    1694991813
    numo527949
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