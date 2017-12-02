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    • Трахтенберг: «Раньше уважал игроков «Спартака», теперь горжусь ими»

    Трахтенберг: «Раньше уважал игроков «Спартака», теперь горжусь ими»

    Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг после матча 19-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0) заявил, что гордится игроками команды.

    Напомним, встреча, состоявшаяся в Туле, прошла при тяжелых погодных условиях – мокром снеге и сильном ветре. Единственный и победный гол красно-белых на 90-й минуте провел капитан Денис Глушаков после передачи нападающего Луиса Адриано.

    «В Туле была проверка не мастерства – человеческих качеств. И если раньше уважал наших игроков, то теперь горжусь ими! Дэном, Луисом. Всеми, всеми!!!» – написал Трахтенберг на своей странице в твиттере.

    После 19-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера «Локомотива», у которого на одну игру меньше, на пять очков.

    Источник: Twitter

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    02.12.2017 13:24
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1512210509
    Присоединяемся!!!
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    спанчес
    1512214434
    трахтенберг не умер разве?
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    Диктор
    1512222893
    Хорошо сказано.
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    OfaZavr
    1512228143
    ну и мы также!
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    Опорник84
    1512238871
    Да, вырвали тяжелую победу, в тяжелых условиях! Я радовался буд-то взяли какой либо кубок!
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    ologreds
    1694991819
    numo527854
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