Трахтенберг: «Раньше уважал игроков «Спартака», теперь горжусь ими»

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг после матча 19-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0) заявил, что гордится игроками команды.

Напомним, встреча, состоявшаяся в Туле, прошла при тяжелых погодных условиях – мокром снеге и сильном ветре. Единственный и победный гол красно-белых на 90-й минуте провел капитан Денис Глушаков после передачи нападающего Луиса Адриано.

«В Туле была проверка не мастерства – человеческих качеств. И если раньше уважал наших игроков, то теперь горжусь ими! Дэном, Луисом. Всеми, всеми!!!» – написал Трахтенберг на своей странице в твиттере.

После 19-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера «Локомотива», у которого на одну игру меньше, на пять очков.