Моуринью: «Я много раз посещал Россию и никогда не было никаких проблем. Кроме одной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к России.

Португальский специалист выразил надежду, что на чемпионате мира в 2018 году не будет проблем с безопасностью.

— Вы были в России несколько раз за последнее время. Что думаете о всех тех слухах, в том числе о футбольных фанатах, которые касаются страны-хозяйки?

— Да, я много посещал страну и никогда не было никаких проблем. Кроме одной — холода! (Смеется) Но летом это не будет актуально. Люди в России любят футбол, любят встречать иностранных гостей, любят своих кумиров. Они гордятся своей страной и создают хорошую атмосферу на стадионах. Разве они станут поступать по-другому этим летом? Да, риски есть в каждой стране. Надеюсь, что вопросы безопасности не помешают людям сплотиться на фоне красивого футбольного зрелища.

— Вы работаете в Англии… Что доносится до вас от игроков и коллег о чемпионате мира в России?

— Моя жизнь забита матчами и турнирами. Мы все большие профессионалы, для нас наши клубы превыше всего. Конечно, игроки думают о мундиале, интересуются им. Они подшучивают между собой по этому поводу. Но шутки останутся в стороне, когда чемпионат мира начнется. Это мечта для всех них. Пока что не для меня, но кто знает, что будет в будущем…