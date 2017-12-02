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    • Моуринью: «Я много раз посещал Россию и никогда не было никаких проблем. Кроме одной»

    Моуринью: «Я много раз посещал Россию и никогда не было никаких проблем. Кроме одной»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своем отношении к России.

    Португальский специалист выразил надежду, что на чемпионате мира в 2018 году не будет проблем с безопасностью.

    — Вы были в России несколько раз за последнее время. Что думаете о всех тех слухах, в том числе о футбольных фанатах, которые касаются страны-хозяйки?

    — Да, я много посещал страну и никогда не было никаких проблем. Кроме одной — холода! (Смеется) Но летом это не будет актуально. Люди в России любят футбол, любят встречать иностранных гостей, любят своих кумиров. Они гордятся своей страной и создают хорошую атмосферу на стадионах. Разве они станут поступать по-другому этим летом? Да, риски есть в каждой стране. Надеюсь, что вопросы безопасности не помешают людям сплотиться на фоне красивого футбольного зрелища.

    — Вы работаете в Англии… Что доносится до вас от игроков и коллег о чемпионате мира в России?

    — Моя жизнь забита матчами и турнирами. Мы все большие профессионалы, для нас наши клубы превыше всего. Конечно, игроки думают о мундиале, интересуются им. Они подшучивают между собой по этому поводу. Но шутки останутся в стороне, когда чемпионат мира начнется. Это мечта для всех них. Пока что не для меня, но кто знает, что будет в будущем…

    Источник: RT

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    02.12.2017 11:40
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Tajik-za Zenit
    1512205617
    Не так уж и холодно в России
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    sochi-2013
    1512209500
    У нас,сегодня, так +18. О чем разговор?))
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    cska-62
    1512211047
    Россия-матушка велика! Есть в ней и зона Северного полярного круга (у Норвегии, Швеции и Финляндии, кстати, тоже!), есть и южные регионы - Крым, Кавказ! Каждому на выбор! Ну, а климата экваториальной Африки у нас действительно нет. Да нам он и не нужен. Обойдёмся. :-))) Слава русским берёзкам! Слава средней полосе России! И лучше вне зоны мегаполисов.
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    dok66
    1512214076
    Как говорят на Руси : Не бывает холодной погоды , бывает плохая одежда ! Жозе , одеваться нужно !
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    ologreds
    1694991821
    numo527845
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