Самедов считает, что матч «Арсенал» – «Спартак» трудно назвать футболом

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от матча 19 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Игрок посетовал на условия проведения игры.

«Очень важная победа, мы счастливы и рады, но условия… Но что делать, если таковы реалии? Тяжело играть в таких условиях. Это сложно назвать футболом, но так происходит каждый год, с этим ничего не поделаешь. Хотя комфортными условия для игры в футбол это вряд ли можно назвать», – сказал Самедов.

Спартаковцы благодаря победе как минимум до вечера 2 декабря пробудут в зоне Лиги чемпионов.