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    • Самедов считает, что матч «Арсенал» – «Спартак» трудно назвать футболом

    Самедов считает, что матч «Арсенал» – «Спартак» трудно назвать футболом

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от матча 19 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Игрок посетовал на условия проведения игры.

    «Очень важная победа, мы счастливы и рады, но условия… Но что делать, если таковы реалии? Тяжело играть в таких условиях. Это сложно назвать футболом, но так происходит каждый год, с этим ничего не поделаешь. Хотя комфортными условия для игры в футбол это вряд ли можно назвать», – сказал Самедов.

    Спартаковцы благодаря победе как минимум до вечера 2 декабря пробудут в зоне Лиги чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 06:07
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1512184217
    Это тебя сложно назвать человеком,только и подходит слово предатель. А Спартаку вчера конечно нужна была победа.Глушаков просто красавец.Все говорят спартак концовки проигрывает,вот наглядный пример где они выиграли концовку. Поздравляю с тяжеленной победой
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    RedWhiteFans2
    1512193175
    Для 2-х команд условия одинаковые, поэтому не хера на зеркало пенять..........
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    Правдоруб100
    1512194769
    Позорная игра!!! ПОЗОРНЫЙ Спартак!!!!
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    ologreds
    1694991823
    numo527819
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