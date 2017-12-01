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    • Самедов: «Конечно, я готов подписать пожизненный контракт со «Спартаком»

    Самедов: «Конечно, я готов подписать пожизненный контракт со «Спартаком»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов дал понять, что готов заключить с командой пожизненный контракт. Игрок перешел в стан красно-белых прошлой зимой.

    – Федор Смолов сказал: «Если сборная выиграет чемпионат мира, тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром». Что готовы сделать Вы?

    – Я не из тех, кто дает подобные обещания, немного скучный на этот счет. Не знаю, что бы я сделал. Федор, конечно, сильно замахнулся с чемпионами мира. Нам надо решать задачи по мере поступления и думать сначала о выходе из группы.

    – Это реальный вариант?

    – Для нас это задача-минимум. Мы обязаны выйти из группы. А плей-офф – это уже лотерея. Все зависит от того, на кого выйдешь. А если вернуться к обещаниям… Пожизненный контракт со «Спартаком» я, конечно же, готов заключить.

    Источник: RT

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    01.12.2017 17:25
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Italian_93
    1512138779
    Тебе 33, еще 1-2 и все
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    Татарин за ЦСКА
    1512139133
    Не нужен ты такому сильному Спартаку.Не уровень мне кажется,Спартаку нужен молодой и амбициозный игрок на эту позицию!!!
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    Serjoga
    1512140697
    А кто бы отказался от "бешеного" пенсионного обеспечения?
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    Одинокий волк Маквейд
    1512141558
    Тонко намекнул.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512141754
    Браво, Александр!
    Ответить
    multiscan
    1512141928
    А где Смолов собирается тату делать? Уже весь исколот. Они с Мамаевым соревнуются. Видимо, побеждает Мамаев, т.к. он успел уже и всю свою жену "разрисовать".
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    O-Z
    1512146485
    Надоело Александре быть московской шлюхой. Нужно стать единственной и постоянной. Годики то сказываются
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    RedWhiteFans2
    1512193400
    Это про какой ЧМ они говорят? 2030 года?
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    спанчес
    1512193705
    если выиграем чемпионат мира 2018 то я тоже готов заключить пожизненный контракт со спартаком
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    ologreds
    1694991825
    numo527769
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