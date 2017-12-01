Самедов: «Конечно, я готов подписать пожизненный контракт со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов дал понять, что готов заключить с командой пожизненный контракт. Игрок перешел в стан красно-белых прошлой зимой.

– Федор Смолов сказал: «Если сборная выиграет чемпионат мира, тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром». Что готовы сделать Вы?

– Я не из тех, кто дает подобные обещания, немного скучный на этот счет. Не знаю, что бы я сделал. Федор, конечно, сильно замахнулся с чемпионами мира. Нам надо решать задачи по мере поступления и думать сначала о выходе из группы.

– Это реальный вариант?

– Для нас это задача-минимум. Мы обязаны выйти из группы. А плей-офф – это уже лотерея. Все зависит от того, на кого выйдешь. А если вернуться к обещаниям… Пожизненный контракт со «Спартаком» я, конечно же, готов заключить.