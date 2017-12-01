Фурсенко: «Даже в проигрышных матчах «Зенит» показывает зрелищный и привлекательный футбол»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко оценил игру своей команды. По мнению функционера, она всегда зрелищна.

«Та игра, которую сейчас показывает «Зенит», даже в тех матчах, когда он терпит неудачу, очень привлекательна для болельщиков, она зрелищна. Мы на арене на Крестовском острове на каждый матч собираем практически полный стадион.

А, в свою очередь, полные стадионы и зрелищный футбол привлекают спонсоров и рекламодателей, что дает новые возможности и является стимулом к развитию всего российского футбола», – сказал Фурсенко.

«Зенит» в РФПЛ идет на втором месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков.