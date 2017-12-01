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    • Фурсенко: «Даже в проигрышных матчах «Зенит» показывает зрелищный и привлекательный футбол»

    Фурсенко: «Даже в проигрышных матчах «Зенит» показывает зрелищный и привлекательный футбол»

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко оценил игру своей команды. По мнению функционера, она всегда зрелищна.

    «Та игра, которую сейчас показывает «Зенит», даже в тех матчах, когда он терпит неудачу, очень привлекательна для болельщиков, она зрелищна. Мы на арене на Крестовском острове на каждый матч собираем практически полный стадион.

    А, в свою очередь, полные стадионы и зрелищный футбол привлекают спонсоров и рекламодателей, что дает новые возможности и является стимулом к развитию всего российского футбола», – сказал Фурсенко.

    «Зенит» в РФПЛ идет на втором месте, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков.

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2017 16:38
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Garrincha58
    1512139332
    Фурсенко наверное под гипнозом если не видит очевидного что Зенит стал средне статическим клубом каких в России тысячи но и это понятно ему по хрен как играет команда главное чтобы стадиончик был полон, как говорится лишь бы костюмчик сидел
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    Татарин за ЦСКА
    1512140849
    Орлов только поддерживает видимо Фурсенко,ну и бакланы
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    Кнут Юхансон
    1512154309
    Побольше бы таких зрелищных матчей!
    Ответить
    Вомбат
    1512156288
    Зрелищность игры Зенита тут ни при чем. Просто пока к комфортным футбольным стадионам люди еще не привыкли. Идут на новье. Когда люди привыкнут к этому стадиону, основным фактором его посещаемости станет игра Зенита. Игра, за вычетом парочки куражных матчей, прямо скажем, посредственная. Что бы там ни мерещилось юродивому Фурсенко.
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    polt
    1512156979
    Одно слово -"функционер", охренеть можно от зрелищности игры Зенита в последних турах.
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    мыцык
    1512161132
    Так мы разве против?Поболее такого зрелищного и привлекательного!
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    Боцман59rus
    1512161830
    мажет итальяшку... удачи в ЛЕ
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    edw7777
    1512162249
    Красотой чемпионат не выиграешь. Где результат? Наверно Локомотив некрасиво играет, но мне приятно, что он на первом месте идет. И было бы совсем неприятно, если бы играл красиво, но шел на четвертом месте.
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    paracetamol
    1512163393
    Забивать надо! Что толку от вони в центре поля.
    Ответить
    ologreds
    1694991825
    numo527765
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