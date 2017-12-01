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    Фурсенко: «Зенит» безубыточен в последние годы»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о работе менеджмента клуба, которая нацелена на соблюдение финансового феир-плей.

    «Мы безубыточны в последние годы. Работа менеджмента и совета директоров клуба главным образом направлена на поддержание безубыточности и соблюдение финансового феир-плей.

    В частности, те трансферы, которые мы провели в этом сезоне, состоялись благодаря продаже дорогостоящих игроков в предыдущий период. Однако сейчас для нас главное – наладить игру первой команды, а финансовый результат придет вслед за ней», – сказал Фурсенко.

    Напомним, что после 18-ти туров идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков.

    Источник: Р-Спорт

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    01.12.2017 12:30
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    Комментарии (25)
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    DOCTOR PENALTY
    1512122640
    Да что вы говорите...!!!???
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    ROSTOV SUPER
    1512122988
    Интересно , как он считает ? Халк и Витсель были куплены за 80 лямов Евро оба , проданы за 77 ( 56 + 21) ! Летом 2017 они продали игроков на 14 лямов Евро , а купили на 90 лямов ! Итого на чистой купле - продаже минус 79 европейских лямов ! Он наверное эти " копейки " в виде 80 лямов на покупку Халка и Витселя уже давно списал !
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    OldenVad
    1512123999
    Фурс опять жжёт )))
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    KalterJax
    1512124297
    Такое ощущение, что он на другой планете живёт! у них настолько перенасыщена зарплатная ведомость, что вряд ли они её окупят посещаемостью, менеджментом, и ЛЕ!
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    rubinovyi2
    1512127323
    Ага и РФС в годы твоего правления,был безубыточен,и на мундиале Россия победит.))
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    Павелий
    1512128684
    Да это гениальная схема! Год №1: Продаёшь игроков на 10 миллионов, покупаешь суперигроков на 80. Итог: -70. Год №2: Продаёшь на 10, покупаешь середняков на 20, на футболках за суперигроков из года №1 получешь ещё 10. Итог: 0. Год №3: Продаешь суперигроков за 70, покупаешь хороших игроков за 60, вкладываешь в пиар и всякие рейтинги 5, на футболках за суперигроков из года №1 получешь ещё 5. Итог: 0. Год №4. Заявляешь, что последние годы клуб безубыточный. А то, что у тебя уже 2 года как долг 70 миллионов - так это фигня. Уважаемые следственный комитет и счётная палата! Где посадки товарищей Фурсенко, Миллера и Мутко?
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    vgarakh
    1512129885
    А дорогостоящие игроки которых ты продал , они, что с неба упали? Или ты думаешь, что в округе одни дебилы, а ты не по годам очень умный?
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    MDAR
    1512141414
    Ты посчитай сколько вы отдали компенсации луческу. Сказочник бл...
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    ologreds
    1694991827
    numo527744
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