Фурсенко: «Зенит» безубыточен в последние годы»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о работе менеджмента клуба, которая нацелена на соблюдение финансового феир-плей.

«Мы безубыточны в последние годы. Работа менеджмента и совета директоров клуба главным образом направлена на поддержание безубыточности и соблюдение финансового феир-плей.

В частности, те трансферы, которые мы провели в этом сезоне, состоялись благодаря продаже дорогостоящих игроков в предыдущий период. Однако сейчас для нас главное – наладить игру первой команды, а финансовый результат придет вслед за ней», – сказал Фурсенко.

Напомним, что после 18-ти туров идет на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть очков.