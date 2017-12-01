Самедов рад, что его не звали в ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рад, что ему удалось поиграть во всех столичных командах кроме ЦСКА. Он также отметил, что с переходом в «Спартак» из «Локомотива» возросло количество персональных болельщиков.

– По ходу карьеры вы выступали исключительно за столичные команды – «Москву», «Динамо», «Локомотив», а в настоящее время защищаете цвета «Спартака». Не хватает только ЦСКА. Существует ли малейшая возможность в будущем увидеть вас в футболке армейского клуба?

– Спасибо, но я очень рад, что не хватает. Все получилось так, как получилось. В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу.

– Тогда вернемся к вашему клубу. Полгода прошло с тех пор, как вы в составе «Спартака» стали чемпионом России. Осталось ли какое-то послевкусие от победы?

– Хочется второго чемпионства.

– Стали ли чаще узнавать на улицах после триумфа?

– Меня узнавали и до завоевания чемпионства со «Спартаком». Знаю, это красно-белые – народная команда, обладающая огромной армией болельщиков, поэтому, наверное, количество персональных поклонников увеличилось.