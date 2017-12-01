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    Самедов рад, что его не звали в ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рад, что ему удалось поиграть во всех столичных командах кроме ЦСКА. Он также отметил, что с переходом в «Спартак» из «Локомотива» возросло количество персональных болельщиков.

    – По ходу карьеры вы выступали исключительно за столичные команды – «Москву», «Динамо», «Локомотив», а в настоящее время защищаете цвета «Спартака». Не хватает только ЦСКА. Существует ли малейшая возможность в будущем увидеть вас в футболке армейского клуба?

    – Спасибо, но я очень рад, что не хватает. Все получилось так, как получилось. В ЦСКА меня никогда не звали, и слава богу.

    – Тогда вернемся к вашему клубу. Полгода прошло с тех пор, как вы в составе «Спартака» стали чемпионом России. Осталось ли какое-то послевкусие от победы?

    – Хочется второго чемпионства.

    – Стали ли чаще узнавать на улицах после триумфа?

    – Меня узнавали и до завоевания чемпионства со «Спартаком». Знаю, это красно-белые – народная команда, обладающая огромной армией болельщиков, поэтому, наверное, количество персональных поклонников увеличилось.

    Источник: RT

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    01.12.2017 11:19
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    Комментарии (22)
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    Татарин за ЦСКА
    1512127676
    Конченый предатель
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    Татарин за ЦСКА
    1512127723
    За бабками побежал и предал практически родной клуб,ну ***"""""""н
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    vladimir-7
    1512130755
    В ЦСКА Самедов совсем не нужен и его никогда в этот клуб не пригласили бы. Доигрывай в свинарнике.
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    petlyra
    1512131382
    Слава богу, что ЦСКА тебя никогда и не думал звать
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    De_Frenki
    1512131565
    славу богу....сейчас бы был пятикратным...вот чудило)
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    yarik1_78
    1512132420
    Твой дом свинарник,так что хрюкай дальше!
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    bhc7vqqli6i
    1512132985
    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://veshok.ml/388744
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    directorpg
    1512133239
    Слава Богу, что не звали! Несмотря на то, что не плохой игрок.
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    Dobroe Teplo za CSKA
    1512140400
    ))))))))))))) Кому ты нужен? футбольная прости...ка )))))))))))))))))))))))
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    ologreds
    1694991827
    numo527737
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