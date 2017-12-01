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    • Самедов: «Реванш с «Зенитом» был важен для нас и наших болельщиков»

    Самедов: «Реванш с «Зенитом» был важен для нас и наших болельщиков»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, как было важно взять реванш у «Зенита» за поражение в Санкт-Петербурге в четвертом туре (1:5). Напомним, что в матче второго круга москвичи были сильнее со счетом 3:1.

    – Что изменилось после поражения от «Зенита» со счетом 1:5?

    – Многое. Тогда был не очень удачный период. Мы попали в определенную яму, были проблемы, результат отсутствовал. Также фиаско в Санкт-Петербурге можно назвать стечением обстоятельств. В наши ворота залетело абсолютно все. Мы совершили ошибки, за которые нас наказали. Но мы преодолели этот этап и набрали ход.

    – Что конкретно удалось поменять?

    – Опять же, шел только четвертый тур. Мы форсировали подготовку к сезону. Как-то не успели толком «вкатиться» в него. Много ошибались на «Крестовском». «Зенит» нас проучил.

    – Матч с «Зенитом» был просто огненным. Насколько долго сохраняются эмоции после такого поединка?

    – Слукавлю, если скажу, что уже забыл эту игру. В таких встречах побеждать действительно приятно. Мы хотели взять реванш, у нас получилось. Но нам необходимо максимально сконцентрироваться до перерыва на оставшихся матчах. Это касается и чемпионата, и Лиги чемпионов. Нужно набрать максимальное количество очков.

    – Вы обозначили слово «реванш». Насколько это важно для футболиста?

    – Это важно как для нас, так и для нашей торсиды. Мы получили болезненную пощечину и должны были реабилитироваться.

    Источник: RT

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    01.12.2017 10:05
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    Комментарии (2)
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    каа
    1512112624
    Хороший был матч...и по зрелищности... и по качеству...
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    ologreds
    1694991827
    numo527731
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