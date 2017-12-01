Самедов: «Реванш с «Зенитом» был важен для нас и наших болельщиков»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о том, как было важно взять реванш у «Зенита» за поражение в Санкт-Петербурге в четвертом туре (1:5). Напомним, что в матче второго круга москвичи были сильнее со счетом 3:1.

– Что изменилось после поражения от «Зенита» со счетом 1:5?

– Многое. Тогда был не очень удачный период. Мы попали в определенную яму, были проблемы, результат отсутствовал. Также фиаско в Санкт-Петербурге можно назвать стечением обстоятельств. В наши ворота залетело абсолютно все. Мы совершили ошибки, за которые нас наказали. Но мы преодолели этот этап и набрали ход.

– Что конкретно удалось поменять?

– Опять же, шел только четвертый тур. Мы форсировали подготовку к сезону. Как-то не успели толком «вкатиться» в него. Много ошибались на «Крестовском». «Зенит» нас проучил.

– Матч с «Зенитом» был просто огненным. Насколько долго сохраняются эмоции после такого поединка?

– Слукавлю, если скажу, что уже забыл эту игру. В таких встречах побеждать действительно приятно. Мы хотели взять реванш, у нас получилось. Но нам необходимо максимально сконцентрироваться до перерыва на оставшихся матчах. Это касается и чемпионата, и Лиги чемпионов. Нужно набрать максимальное количество очков.

– Вы обозначили слово «реванш». Насколько это важно для футболиста?

– Это важно как для нас, так и для нашей торсиды. Мы получили болезненную пощечину и должны были реабилитироваться.