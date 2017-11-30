Роналду зарабатывает по 308 тысяч на каждой рекламной фотографии в инстаграме

Лидер «Реала» Криштиану Роналду является одним из наиболее высокооплачиваемых спортсменов за публикацию фотографий в социальной сети инстаграм. Как сообщается, футболист на каждом своем посту зарабатывает в среднем 308 000 фунтов стерлингов.

Португалец делится изображениями, рекламируя различные товары, начиная от смартфонов и заканчивая напитками для здорового питания. В подписчиках Роналду значатся 116 миллионов пользователей.

Напомним, футболист работает в нескольких сферах бизнеса, в том числе на рынке недвижимости и брендовой одежды.