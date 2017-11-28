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Щербаков: «Манчини снова не угадал с составом»

28 ноября 2017, 09:05
11

Бывший нападающий «Спортинга» Сергей Щербаков считает, что главная проблема «Зенита» в текущем сезоне – отсутствие четкого основного состава команда и постоянная его ротация.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

Давно в российском чемпионате не было таких матчей. Уверен, болельщики получили громадное удовольствие. Особенно порадовало, что обе команды играли в футбол, а не только бились, боролись.

– Манчини полагает, что результат несправедлив. А вы как думаете?

– В таких случаях говорят – смотри на табло. «Спартак», в отличие от «Зенита», свои моменты использовал. А во втором тайме сменил тактику, грамотно выстроил игру на контратаках. И удержал победу. «Зенит» же, помимо реализации, подвела другая проблема.

– Какая же?

– В распоряжении Манчини так много сильных футболистов, что он не знает, как их лучше расположить. Вот и сейчас с составом не угадал. В итоге еще до перерыва убрал с поля Краневиттера, поменял схему. В «Зените» до сих пор нет стабильного костяка. Если клуб претендует на чемпионство, такого быть не должно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краневиттер Матиас Манчини Роберто
Комментарии (11)
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TY13R
1511849412
с клубом он тоже не угадал)))
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Татарин за ЦСКА
1511849438
Не все Аргентинцы же. Ему нужны Аргентинцы. Аргентину Ивану хочу
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portero
1511850577
оказывается манчини не тренер а гадалка думал он знает все с кучей советников кто на что способен, ан нет ребята только бизнес делают
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Пастырь
1511851585
Это из той серии когда много хорошо тоже не хорошо. Нужно брать игроков под свою схему игры, а не для того чтобы взять да побольше.
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shpilman
1511853179
как понять не угадал? или из-за большого количества игроков в команде, манчини завязывает глаза шарфом, его раскручивают и тот пальцем тыкает, ты играешь ты не играешь??
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Asbjorn
1511855412
Тренер такого уровня просто обязан знать как расположить футболистов,там на два состава игроков
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Burunduk
1511855673
Всё верно сказал. На счет состава, моё мнение - много лишних. Не было бы столько игроков, причем ряд откровенно слабых, гадать не пришлось. Выходи с минимальной ротацией 2-3 игрока и сыгранность будет выше.
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Jenea83
1511860611
полностью с ним согласен
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OfaZavr
1511866475
он и в других клубах также действовал набрал игроков кучу и не знал кого когда и как поставить.
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sined1951
1511869661
Манчини после игры объяснил, что поменял на 30-й минуте игрока защитного плана на более атакующего, потому что команда проигрывала к тому времени 2:0 и нужно было отыгрываться. Здесь он прав. В ситуациях, когда надо отыгрываться, нечего ждать перерыва. Причем здесь угадал-неугадал я не пойму.
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