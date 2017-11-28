Щербаков: «Манчини снова не угадал с составом»

Бывший нападающий «Спортинга» Сергей Щербаков считает, что главная проблема «Зенита» в текущем сезоне – отсутствие четкого основного состава команда и постоянная его ротация.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

– Давно в российском чемпионате не было таких матчей. Уверен, болельщики получили громадное удовольствие. Особенно порадовало, что обе команды играли в футбол, а не только бились, боролись.

– Манчини полагает, что результат несправедлив. А вы как думаете?

– В таких случаях говорят – смотри на табло. «Спартак», в отличие от «Зенита», свои моменты использовал. А во втором тайме сменил тактику, грамотно выстроил игру на контратаках. И удержал победу. «Зенит» же, помимо реализации, подвела другая проблема.

– Какая же?

– В распоряжении Манчини так много сильных футболистов, что он не знает, как их лучше расположить. Вот и сейчас с составом не угадал. В итоге еще до перерыва убрал с поля Краневиттера, поменял схему. В «Зените» до сих пор нет стабильного костяка. Если клуб претендует на чемпионство, такого быть не должно.