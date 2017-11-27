На матче «Спартак» – «Зенит» у болельщиков петербуржцев будут сверять билеты с документами

На матче 18-го утра РФПЛ «Спартак» – «Зенит», который состоится в Москве, у входа в гостевой сектор будет проводиться сверка фамилии на билете с документами, удостоверяющими личность.

Болельщикам петербургской команды рекомендуется приходить на игру заранее.

Поединок между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию встречи.