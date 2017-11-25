Кокорин: «Спартак»? Если бы я проиграл со счетом 1:5, то хотел бы отыграться»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил важность предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака». Форвард вспомнил предыдущую встречу против красно-белых, в которой его команда крупно выиграла со счетом 5:1.

«Думаю, в любом случае спартаковцы держат в уме наш первый матч, закончившейся победой «Зенита», и хотят реабилитироваться. По крайней мере, я бы на их месте это держал в уме, если бы проиграл со счетом 1:5.

Для нас матч со «Спартаком» — важное дерби, в котором мы хотим победить, чтобы нам это запомнилось: две игры и победы над красно-белыми. Для нас это был бы хороший результат», — сказал Кокорин.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 27 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».