Канищев: «Такого счета 5:1, как в Питере, не будет»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что в центрально матче 18-го тура РФПЛ с участием «Спартака» и сине-бело-голубых вряд ли стоит ожидать крупного счета. Экс-игрок готов поставить на ничью.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– В чемпионате России нас ожидает «дерби двух столиц». Ничья с «Марибором» каким-то негативным образом может сказаться на состоянии «красно-белых» в поединке с «Зенитом»?

– Не думаю, что результаты в матчах европейских турниров могут быть связаны с принципиальным противостоянием «Зенита» и «Спартака». Это всегда дерби, игра очень высокого накала. Тем более что на кону у обеих команд борьба за медали. В случае победы красно-белые могут очень близко подобраться к сине-бело-голубым. А если команда Манчини хотя бы не проиграет, то дистанция между ними в пять очков сохранится.

– Если отталкиваться от матчей «Спартака» против «Краснодара» и «Зенита» с «Тосно» в последнем туре, то реально ли команде Карреры взять реванш у своего соотечественника за разгром в первом круге?

– Такого счета 5:1, как в Питере, не будет. Нас ожидает упорная игра. При этом наиболее реальный результат – ничья. Но всякое бывает. В матче первого круга у «Зенита» не было тотального превосходства над «Спартаком». Просто так сложилось – все залетало в ворота красно-белых. Во всяком случае, предсказать счет предстоящего поединка я не рискну. Шансы на победу у обеих команд одинаковые, равно как и на ничью.

– В чем сильные и слабые стороны двух принципиальных соперников? Какие факторы станут решающими в предстоящем противостоянии?

– Сложно сказать. Дело в том, что ни у «Зенита», ни у «Спартака» пока нет поставленной командной игры, своего ярко выраженного стиля. Они играют то хорошо, то из рук вон плохо. Поэтому все будет зависеть от того, в каком состоянии в день матча окажутся ведущие футболисты обеих команд. Исход поединка будет решать индивидуальное мастерство исполнителей, их профессиональные качества. Ну и самоотдача наверняка выйдет на первый план.

– Можно ли говорить о том, что результат этого матча во многом предопределит дальнейшую борьбу за титул?

– Нет. С принципиальной точки зрения это, конечно, очень важная игра, поскольку в случае победы, как я уже говорил, «Спартак» может вплотную приблизиться с лидерам, а поражение, напротив, отбросит красно-белых. Однако, если говорить о турнирной борьбе, то решающего значения предстоящий матч не имеет – обе команды еще много очков потеряют.