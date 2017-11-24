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Канищев: «Такого счета 5:1, как в Питере, не будет»

24 ноября 2017, 07:17
11

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев считает, что в центрально матче 18-го тура РФПЛ с участием «Спартака» и сине-бело-голубых вряд ли стоит ожидать крупного счета. Экс-игрок готов поставить на ничью.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– В чемпионате России нас ожидает «дерби двух столиц». Ничья с «Марибором» каким-то негативным образом может сказаться на состоянии «красно-белых» в поединке с «Зенитом»?

– Не думаю, что результаты в матчах европейских турниров могут быть связаны с принципиальным противостоянием «Зенита» и «Спартака». Это всегда дерби, игра очень высокого накала. Тем более что на кону у обеих команд борьба за медали. В случае победы красно-белые могут очень близко подобраться к сине-бело-голубым. А если команда Манчини хотя бы не проиграет, то дистанция между ними в пять очков сохранится.

– Если отталкиваться от матчей «Спартака» против «Краснодара» и «Зенита» с «Тосно» в последнем туре, то реально ли команде Карреры взять реванш у своего соотечественника за разгром в первом круге?

– Такого счета 5:1, как в Питере, не будет. Нас ожидает упорная игра. При этом наиболее реальный результат – ничья. Но всякое бывает. В матче первого круга у «Зенита» не было тотального превосходства над «Спартаком». Просто так сложилось – все залетало в ворота красно-белых. Во всяком случае, предсказать счет предстоящего поединка я не рискну. Шансы на победу у обеих команд одинаковые, равно как и на ничью.

– В чем сильные и слабые стороны двух принципиальных соперников? Какие факторы станут решающими в предстоящем противостоянии?

– Сложно сказать. Дело в том, что ни у «Зенита», ни у «Спартака» пока нет поставленной командной игры, своего ярко выраженного стиля. Они играют то хорошо, то из рук вон плохо. Поэтому все будет зависеть от того, в каком состоянии в день матча окажутся ведущие футболисты обеих команд. Исход поединка будет решать индивидуальное мастерство исполнителей, их профессиональные качества. Ну и самоотдача наверняка выйдет на первый план.

– Можно ли говорить о том, что результат этого матча во многом предопределит дальнейшую борьбу за титул?

– Нет. С принципиальной точки зрения это, конечно, очень важная игра, поскольку в случае победы, как я уже говорил, «Спартак» может вплотную приблизиться с лидерам, а поражение, напротив, отбросит красно-белых. Однако, если говорить о турнирной борьбе, то решающего значения предстоящий матч не имеет – обе команды еще много очков потеряют.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Канищев Александр
Комментарии (11)
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ЮНик
1511502052
Поразительно объективный коммент. Впрочем Канищев вряд ли спит в футболке "Зенита". Повсюду поиграл... А вот в отношении того, что этот матч не важен, не соглашусь. Для "Спартака" суперважен!!! В случае победы "Спартака" это заявка на чемпионство, а при поражении надо будет про золото забыть и не дергаться, сосредоточившись на кубках и в первую очередь на кубке России. Лучше, как говорится, синица в руках... Хотя доживем до понедельника.
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smersh45
1511505695
кому повезёт тот и снесёт главное что бы судья не испортил игру
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vladimir-7
1511507494
В первом круге Спартак думал, что Зенит "разобран" и легко обыграет его и с таким настроением вышел на игру, однако, Зенит вышел на игру только побеждать и добился своего. На игру (27 ноября) у Спартака больше времени на отдых и восстановление игроков, чем у Зенита, но надеюсь, что это не скажется на игре.
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filosof sparty
1511508550
Игра на три результата, исход непредсказуем. Но шансов у Спартака всё-таки больше:
-своя арена
-Зенит не встанет автобусом, а в открытом футболе Спартак очень хорош
Но есть одна фишка, которая меня пугает! С Зенитом нам фатально не везёт-постоянно! А это серьёзный аргумент!
Ясно одно-это будет великолепный матч и украшение нашего чемпионата. Желаю обоим командам показать свой лучший футбол в оптимальных составах!!!
Единственный, кто может испортить праздник-судья... Так что ему тоже пожелаю железных нервов и хладнокровия
Я кстати с трибуны наблюдать буду!!! Рад до усрачки)))
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filosof sparty
1511508610
Мой прогноз 2:1 или 3:2
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prezent2017
1511516042
Будет 0-7!
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Mariner
1511518479
Конечно 5:1 не будет - мы же на выезде будем. Будет 1:5 )))
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Taps
1511539399
«Спартак» – «Зенит» - 1:4
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