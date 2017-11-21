Полпред президента: «Ситуация с подготовкой Самары к ЧМ-2018 напряженная»

Полномочный представитель президента РФ в Поволжье Михаил Бабич провел инспекцию по городам своего федерального округа с целью проверить их подготовку к чемпионату мира-2018. Вопросы вызвала Самара.

«Ситуация достаточно напряженная. Там недавно работала очередная комиссия ФИФА, работали наши коллеги из Минстроя и Минспорта РФ. Делаем все возможное для того, чтобы те графики, которые установлены, были соблюдены при должном качестве работ.

Казань давно готова. После Универсиады практически весь объем был завершен, сейчас идет, что называется, донастройка под стандарты ФИФА», – сказал чиновник.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.