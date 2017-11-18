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  • Джикия: «Спартак» – великая команда, любой футболист мечтает в ней играть»

Джикия: «Спартак» – великая команда, любой футболист мечтает в ней играть»

18 ноября 2017, 01:20
23

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что сразу согласился на предложение «Спартака».

Россиянин подчеркнул, что за красно-белых мечтает выступать каждый футболист.

– В какой момент после подписания контракта с красно-белыми вы поняли, что сделали правильный выбор?

– Сразу. Ни секунды не сомневался. Потому что «Спартак» – великая команда, любой мечтает в ней играть. С 27 декабря прошлого года, когда заключил договор, я – самый счастливый человек. Возможно, в мире.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (23)
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ROSTOV SUPER
1510957629
Ну это ты уж перегнул ! Хоть не сказал , что любой футболист в мире !
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√монегаск√
1510957754
Достойно уважения,сразу видно что Георгий душой и сердцем играет за Спартак. Большой молодец) Побольше бы таких преданных игроков красно-белым) И вообще всему Российскому чемпионату!!!
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Павел Амурский
1510958728
Насчет великой загнул капитально.
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Евгений П
1510974688
Нет у Сраптака никакого величия. Просто популярная команда. Остальное всё тупо многолетняя раскрутка
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Axe111
1510982490
спартак-клоунская команда
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vladimir-7
1510984050
Ну а, что он скажет, что выбора не было и другие команды не предлагали и, что теперь он жалеет, что перешёл к свиньям.
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Чикомас
1510985724
Мечтают все, везет не всем. Месси, Рональду, Неймару, не повезло. А вот Джикии очень сильно повезло...
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paracetamol
1510989434
Он сейчас контракт перезаключает. С 0,7 ляма хочет 3,7 получать. За такой рост я бы тоже зёпу облизал кой кому.
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vladimir-7
1510990143
На бомбардире работают болельщики свинофермы, поэтому и низкий рейтинг появляется у других болельщиков.
Ответить
_Marqella_
1510999174
Джикия игрок конечно хороший,но делать заявления о величии той команды у которой пытаешься выбить контракт по жирнее выглядит как минимум смешно,прогиб засчитан...
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