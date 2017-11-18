Джикия: «Спартак» – великая команда, любой футболист мечтает в ней играть»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что сразу согласился на предложение «Спартака».

Россиянин подчеркнул, что за красно-белых мечтает выступать каждый футболист.

– В какой момент после подписания контракта с красно-белыми вы поняли, что сделали правильный выбор?

– Сразу. Ни секунды не сомневался. Потому что «Спартак» – великая команда, любой мечтает в ней играть. С 27 декабря прошлого года, когда заключил договор, я – самый счастливый человек. Возможно, в мире.