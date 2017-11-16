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Суд взыскал с ЦСКА долг в размере 1,5 миллиона евро

16 ноября 2017, 21:51
17

Арбитражный суд Москвы взыскал с ЦСКА 1,55 миллиона евро в пользу «Темпбанка».

Суд принял решение взыскать с ЦСКА задолженность в размере 1,17 миллиона евро по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере 354 178,16 евро.

Проценты за пользование денежными средствами… в размере 31 722,49 евро, а также расходы по оплате госпошлины 200 тысяч рублей», — передает RNS слова судьи Залины Битаевы.

Иск был подан в августе этого года. «Темпбанк» требовал взыскания задолженности с ЦСКА и процентов по ней.

Сегодня банк был признан банкротом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (17)
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kella
1510859858
Вы з скал? Нет мы по равнинам рысачим!
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cska-62
1510860605
Дополнительный стимул обыграть дома "Бенфику". Ничья расходы не покроет.
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allkeeper
1510862223
И тут же банк прекратил процедуру банкротства
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uyvaslov
1510863553
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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Ще Гевара
1510866445
Итак, денег не было, придётся Оланаре продать.
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Par Mezan
1510869313
...А можно хотя бы госпошлину оставить на развитие клуба?...
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paracetamol
1510872187
А зачем банкроту надо было чего-то отдавать? Не понимаю!
Ответить
directorpg
1510878437
А почему суды с банков не взыскивают их долгов?
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volfrik
1510911512
Одни расходы(((
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