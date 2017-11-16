Суд взыскал с ЦСКА долг в размере 1,5 миллиона евро

Арбитражный суд Москвы взыскал с ЦСКА 1,55 миллиона евро в пользу «Темпбанка».

Суд принял решение взыскать с ЦСКА задолженность в размере 1,17 миллиона евро по курсу ЦБ на день оплаты, задолженность по оплате процентов в размере 354 178,16 евро.

Проценты за пользование денежными средствами… в размере 31 722,49 евро, а также расходы по оплате госпошлины 200 тысяч рублей», — передает RNS слова судьи Залины Битаевы.

Иск был подан в августе этого года. «Темпбанк» требовал взыскания задолженности с ЦСКА и процентов по ней.

Сегодня банк был признан банкротом.