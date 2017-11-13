«Локомотив» принял решение строить над «РЖД-Ареной» крышу

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что совет директоров клуба одобрил решение строить над домашним стадионом клуба раздвижную крышу. Проектирование уже началось.

«Изучив все разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом – комплексное и необходимое решение.

На последнем совете директоров план начать проектирование был одобрен!» – написал функционер.

Напомним, что «Локомотив» лидирует в РФПЛ.