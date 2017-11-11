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  • Ари: «Если бы Вернблум ударил меня локтем, ответил бы так же»

Ари: «Если бы Вернблум ударил меня локтем, ответил бы так же»

11 ноября 2017, 13:14
25

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что за удар локтем ответил бы обидчику подобным образом.

В матче 16-го тура РФПЛ между железнодорожниками и ЦСКА (2:2) полузащитник армейцев Понтус Вернблум нанес удар локтем в шею хавбеку красно-зеленых Алексею Миранчуку. При этом швед был наказан лишь желтой карточкой.

– Вы получили травму в июльском матче с ЦСКА (3:1). Согласны с тем, что в последнем матче (2:2) соперник действовал еще жестче?

– Это же дерби! В них подобное всегда происходит. Возможно, само желание болельщиков увидеть жесткие стыки и вызывает их. Поэтому игроки выходят на поле заряженными. Мне ведь и самому больше всего нравится играть в «класико», против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи. В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона.

– Если бы вас Вернблум ударил локтем так же, как Миранчука, как бы вы ответили?

– Я бы ответил так же!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Ари Миранчук Алексей
Комментарии (25)
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Чикомас
1510399460
Ну получил бы в пятак и улетел бы с поля...Не тебе тягаться с Верблюдом...
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vanikischin
1510406910
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OfaZavr
1510414779
я и не сомневался, все видели как он руками махал в матче с Уралом.
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SunRomeS
1510426596
Как вы вцепились то...Зидана припомнить........давайте поговорим о нем...хотя нет... А вот...только не надо мне рассказывать какой он крутой...какая он звезда, хотя он не какая а какой и т.п. Было же???
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anjaneri
1510428116
Если бы у бабушки был ху. , то был бы дедушкой. Оставьте Понтелея в покое, он пашет на свой клуб, а значить и на российский футбол вцелом.
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paracetamol
1510435766
Давно пора Понтяге морду бить самим, раз судьи размазня.
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арейская
1510445538
Ну и толку-то, тебя-то сразу бы удали, а он в роли пострадавшего, ещё бы и дискву схватил матчей на пять...
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directorpg
1510445655
Кто бы сомневался! Око за око, зуб за зуб.
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CSKA №1
1510480401
Ари идет на ***!!!Пусть сюда идет ****,я его ударю не только локтем!!!Чмо языкастое!!!!!
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вместе с ЦСКА
1510493092
надо тогда и его корешу Веллитону 2 раза черепок проломить....
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