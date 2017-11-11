Ари: «Если бы Вернблум ударил меня локтем, ответил бы так же»

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что за удар локтем ответил бы обидчику подобным образом.

В матче 16-го тура РФПЛ между железнодорожниками и ЦСКА (2:2) полузащитник армейцев Понтус Вернблум нанес удар локтем в шею хавбеку красно-зеленых Алексею Миранчуку. При этом швед был наказан лишь желтой карточкой.

– Вы получили травму в июльском матче с ЦСКА (3:1). Согласны с тем, что в последнем матче (2:2) соперник действовал еще жестче?

– Это же дерби! В них подобное всегда происходит. Возможно, само желание болельщиков увидеть жесткие стыки и вызывает их. Поэтому игроки выходят на поле заряженными. Мне ведь и самому больше всего нравится играть в «класико», против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи. В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона.

– Если бы вас Вернблум ударил локтем так же, как Миранчука, как бы вы ответили?

– Я бы ответил так же!