Ди Мария начал сотрудничество с психологом, чтобы избежать травм

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассчитывает в будущем избежать травмы. В этой связи он готов не только выкладываться на тренировках, но и работать с психологом.

«Я хочу избегать травм, поэтому теперь много работаю над собой. Плюс некоторое время назад я начал сотрудничать с психологом. Он помогает мне быть лучше в некоторых аспектах», – приводит слова Ди Марии Sport.es.

Свою последнюю серьезную травму футболист получил в сентябре этого года в игре национальной команды. Он повредил заднюю поверхность бедра, пропустив три недели.