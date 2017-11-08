Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищении 50 миллионов при строительстве «Санкт-Петербурга»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищении 50 миллионов при строительстве «Санкт-Петербурга»

8 ноября 2017, 23:50
39

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян сознался в экономическом преступлении. Экс-чиновник похитил при строительстве нынешнего домашнего стадиона «Зенита» более 50 миллионов рублей.

«Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Шестнадцатого октября 2017 года фигурант вину признал. Выполнены требования ст. 215 УПК РФ.

Начато выполнение требований ст. 217 УПК РФ. Сумма похищенных денсредств, по версии следствия, составляет 50 480 862 рублей. Следователь просит суд продлить меру до 09.02.2018. Суд рассмотрит ходатайство 13 ноября», – сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в «Телеграме».

Оганесяну грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mr Rikko
1510175353
Ну ясен-красен. Лучше добровольно признаться в хищении 50 лямов, кинуть, так сказать, кость общественности и блогерам, ну и за кулисами поделиться еще парой сотен лямов. Чтоб потом не стрясли пяток лярдов. А то у нас не любят тех, кто не делится....
Ответить
stream15
1510175889
Ерунда, попадет под амнистию, перед ним извинятся и выпишут премию за хорошую работу еще 50 млн.
Ответить
cska-62
1510176557
А сколько украдено всего? Миллиардов, прошу прощения, не миллионов? Тут "стрелочником" не отделаться! Как и на бакланов крышу не удалось списать!
Ответить
x-x-x-x-x
1510179883
нифига не сделвают с ним. таков порядок в стране
Ответить
Dellleone
1510180836
Нашли козла отпущения... "да он украл вот вам мясо и давайте закроем тему с воровством. Все наказаны" типа того получается.... это он просто мало украл... видь в России с каждым украденным миллионов правосудие все дальше....
Ответить
Romio-xxx
1510186095
Таких Оганесянов там ой ой ой сколько можно еще насобирать!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1510194282
Когда за Главных воров возьмутся всерьёз?
Ответить
dok66
1510198615
И это только видимая часть айсберга , Да и то под амнистией )))
Ответить
Romirez_369
1510201403
Интересно... А когда за действующих вице губернаторов возьмутся? Особенно за господина Албина. Он на этой стройке обеспечил безбедную старость своим праправнукам.
Ответить
серега кашин
1510201610
там всю питерскую власть надо садить они все воровали и пот крупному
Ответить
Главные новости
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+