Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищении 50 миллионов при строительстве «Санкт-Петербурга»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян сознался в экономическом преступлении. Экс-чиновник похитил при строительстве нынешнего домашнего стадиона «Зенита» более 50 миллионов рублей.

«Одиннадцатого октября 2017 года Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Шестнадцатого октября 2017 года фигурант вину признал. Выполнены требования ст. 215 УПК РФ.

Начато выполнение требований ст. 217 УПК РФ. Сумма похищенных денсредств, по версии следствия, составляет 50 480 862 рублей. Следователь просит суд продлить меру до 09.02.2018. Суд рассмотрит ходатайство 13 ноября», – сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в «Телеграме».

Оганесяну грозит до десяти лет лишения свободы.