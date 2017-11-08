Ещенко: «Хочется закончить свою карьеру в «Спартаке». Может быть, позже пригожусь в структуре клуба»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отметил, что не намерен менять клубную прописку. Нынешний контракт 33-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

«Меня хотели видеть в составе «Спартака» еще за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили еще раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошел… От таких предложений не отказываются.

Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в «Спартаке». Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба», – сказал Ещенко.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России 12 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

