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  • Ещенко: «Хочется закончить свою карьеру в «Спартаке». Может быть, позже пригожусь в структуре клуба»

Ещенко: «Хочется закончить свою карьеру в «Спартаке». Может быть, позже пригожусь в структуре клуба»

8 ноября 2017, 15:15
14

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко отметил, что не намерен менять клубную прописку. Нынешний контракт 33-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

«Меня хотели видеть в составе «Спартака» еще за год до того момента, как я подписал контракт со спартаковцами. Тогда не получилось. Через год со второй попытки пригласили еще раз. Я, уже будучи свободным агентом, естественно, пошел… От таких предложений не отказываются.

Сейчас физически я чувствую себя вполне нормально. Хотелось бы, конечно, и закончить свою карьеру в «Спартаке». Может быть, позже даже пригодился бы где-то в структуре спартаковского клуба», – сказал Ещенко.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате России 12 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (14)
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Диктор
1510144024
Похвально.
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DOCTOR PENALTY
1510144445
Андрей очень коммуникабельный. Такие люди создают комфортную атмосферу внутри коллектива. Хорошо, если его оставят в клубе надолго.
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alexivanof197
1510146715
хорошее желание,Андрей
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rostik-100
1510149146
А мне Ещенко нравится, хотя бы не ходит вокруг да около, а говорит то, что думают, а то послушать других: не знаю, не думаю.
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Italian_93
1510149820
Дворником сойдет
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VVM1964
1510150493
НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ .
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OfaZavr
1510155128
ну а что мне кажется большинство будет не против, но косяков в игре хотелось бы поменьше.
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oyabun
1510161789
Андрей может и не очень техничный футболист, но пашет на поле за пятерых. За это ему огромный респект! Остро почувствовали насколько он важен для команды тогда, когда Ещенко был травмирован и вместо него играл Петкович. Это вспоминается как кошмарный сон.
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Atom2020
1510163066
Ну а что, может и закончит свою карьеру в Спартаке. Работоспособность на высоте, конкуренции практически нет ... все кто есть на подмену ничуть не лучше, а то и хуже ... так что бегать еще и бегать)))
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GoLenaStop
1510179258
На надо заморачиваться на свином сале, Ещенко! Вот, можно проявить себя в Ростсельмаше, там классные спецы по защите дырявых штанов оччень нужны! Будишь лучшим. А там, глядишь, и второе дыхание в карьере приплывёт. Глянь, как через Ростов многие поднялись!...
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