Канте: «Мне нужно больше уверенности в себе после травмы»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте с трудом возвращается на поле после травмы. Футболист не скрывает, что сделать это было очень сложно из-за неуверенности.

«Я чувствую, что сейчас мне нужно больше уверенности в себе. Всегда после таких травм выходя на поле ты испытываешь определенный страх. Но уже после первой недели тренировок и игры я стал чувствовать себя гораздо лучше. Я был долгое время я вне игры, работая с медицинским штабом и сейчас я благодарен всем за поддержку.

Рад, что мне удалось удачно вернуться и помочь одержать победу. Любой футболист испытывает настоящий стресс, когда не может играть. Мне было странно находиться вне игры и смотреть за происходящим со стороны», – рассказал Канте в интервью Evening Standard.

Француз пропустил шесть матчей из-за повреждения задней поверхности бедра, полученной в составе национальной команды. Его возвращение состоялось в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:0).